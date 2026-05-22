Kurban Bayramı Tatili Başladı Mı?

2026 Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma mesai bitimiyle başlıyor. Arefe ve bayram günleri ile birlikte 9 günlük tatil takvimi ve resmi tarihler belli oldu.

Eklenme 22.05.2026 - 09:23
2026 Kurban Bayramı tatil takvimi kamuoyu ile paylaşılırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci tatilin başlangıç ve bitiş tarihine odaklandı. Yapılan açıklamalara göre Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle birlikte başlayacak ve idari izin düzenlemesiyle 9 güne uzayacak.

Resmî bilgilendirmeye göre kamu çalışanları için tatil, 22 Mayıs 2026 Cuma günü mesai saatlerinin sona ermesiyle başlayacak. Böylece hafta sonu ile birleşen süreç, bayram öncesi verilen idari izin kararıyla birlikte uzun bir tatil dönemine dönüşecek.

Kurban Bayramı 2026 Tarihleri

2026 yılı Kurban Bayramı günleri şu şekilde belirlendi:

Arefe günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayramın ardından idari izin uygulamasının da devreye girmesiyle tatil süresi genişletilerek toplamda 9 güne çıkarıldı.

Tatil Düzenlemesinin Kapsamı

Açıklamalara göre kamu çalışanları için 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayan resmî izin, bayram öncesindeki 1,5 günlük ek izinle birlikte değerlendirildi. Bu düzenleme kapsamında pazartesi tam gün, salı ise öğleye kadar olan süre idari izin kapsamına alındı.

