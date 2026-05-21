İçişleri Bakanı Çiftçi Duyurdu: “Hayat 112 Acil” Kullanıma Girdi!

İçişleri Bakanlığı, acil yardım hizmetlerini dijital ortamda tek noktada toplayan “Hayat 112 Acil” mobil uygulamasını 21 Mayıs’ta kullanıma sundu. Polis, trafik, itfaiye ve ambulans hatlarını fiziksel ortamda tek bir çağrı merkezi altında birleştiren 112 sistemi, bu uygulamayla dijital dünyada da entegre hale getirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın detaylarını basın toplantısında aktardı. Vatandaşlar artık ilk yardım ve trafik kazası bildirimlerinin yanı sıra, kadınların şiddet durumunda başvurduğu KADES uygulaması üzerinden de destek talep edebilecek.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmanın ürünü olan “okul acil” hattı da sisteme dahil edildi. Bakan Çiftçi’nin aktardığına göre öğretmen bilgileri MEB’den alındı; uygulama yalnızca okul saatlerinde ve okul içinde aktif olacak şekilde tasarlandı.

“GÜVENDEYİM” MESAJI İLETİLEBİLECEK

Depreme yönelik işlevler de uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar sisteme anlık bildirim gönderebilecek; durumu iyi olanlar ise önceden belirlediği yakınlarına “güvendeyim” mesajı iletebilecek. Arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği frekansı yayan düdük özelliği de uygulamaya eklendi.

Kavga, hırsızlık gibi asayiş olayları ile uyuşturucu ihbarları da uygulama üzerinden yapılabilecek; uyuşturucu ihbarında bulunanların kimliği gizli tutulacak. Bunların yanı sıra sokak hayvanı bildirimleri, yakındaki nöbetçi eczane ve hastane sorgulamaları da sistemin kapsamına alındı.

Güzergâh üzerindeki radar noktaları ve EDS konumlarının da uygulama aracılığıyla görüntülenebileceğini açıklayan Bakan Çiftçi, bu özelliğin devletin vatandaşa tuzak kurmadığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı. Uygulama, e-Devlet kimlik doğrulamasıyla güvenli biçimde kullanılabilecek.