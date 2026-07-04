HaberX
Anasayfa/Spor/Dünya Kupası Son 16 turunda rövanş günü: Kanada ile Fas karşı karşıya

Dünya Kupası Son 16 turunda rövanş günü: Kanada ile Fas karşı karşıya

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 turunun ilk maçında Kanada ile Fas karşı karşıya geliyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile son yılların sürpriz takımı Fas arasındaki mücadele nefesleri kesecek.

Oluşturan
Eklenme 04.07.2026 - 11:31
Haberi PAYLAŞ

Favorilerin birer birer elendiği 2026 Dünya Kupası’nın sürpriz takımlarından Kanada ile Fas, Son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bu turun açılışını gerçekleştirecek olan iki ekibin tek amacı da, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak olacak.

Kanada ev sahibi avantajını kullanmak istiyor

Dünya Kupası’na B Grubu’ndan dahil olan Kanada, grubu İsviçre’nin ardından ikinci sırada tamamlayarak Son 32 turuna yükseldi. Bu turda Güney Afrika’yı 1-0 mağlup eden Kanada, Son 16 turunda Fas ile eşleşti. Turnuvanın üç ev sahibinden birisi olan Kanada, Bayern Münih’te forma giyen Alphonso Davies önderliğinde sergilediği tempolu futbolla Fas’ı da saf dışı bırakmanın peşinde.

Haber Devam Ediyor
Hollanda basını Galatasaray’ın planını duyurdu: Van Dijk gündemin ilk sırasında
Spor
Hollanda basını Galatasaray’ın planını duyurdu: Van Dijk gündemin ilk sırasında
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’da transferin ilk sırasındaki isim belli oldu. Hollanda basınının iddiasına göre, sarı-kırmızılı takımın önceliği Virgil Van Dijk...
Trendyol Süper Lig’de 19’uncu Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor
Trendyol Süper Lig’de 19’uncu Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:Yarın:17.00...

Devlerin belalısı Fas

2022 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan Fas, o turnuvadaki başarısını 2026 Dünya Kupası’nda da sürdürüyor. C Grubu’nu Brezilya’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Son 32’ye yükselen Kuzey Afrika ekibi, bu turda Hollanda gibi bir devi penaltılarla mağlup ederek adını Son 16 turuna yazdırdı.

2022’nin rövanşına çıkacaklar

İki takım 2022 Dünya Kupası’nın grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve o mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1’lik skorla Fas olmuştu. Kanada bu mücadelenin rövanşını almak, Fas ise rakibini bir kez daha üzmek için bu akşam sahada olacak.

Kanada – Fas muhtemel ilk 11’ler:

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü TSİ 20.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte iki takımın da muhtemel ilk 11’leri:

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Millar, David, Oluwaseyi

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannpus, Saibari

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’a asgari ücret verecek

2 saat önce
Spor

Inter, Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu istiyor

3 saat önce
Spor

Milli kick boksçu Kadir Yıldırım ringe çıkmadan şampiyon oldu

7 saat önce
Spor

Milli basketbolcu Ömer Kutluay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda peri masalı devam ediyor: Fas çeyrek finale yükseldi

18 saat önce
Spor

12 Dev Adam’ın İsviçre karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

1 gün önce