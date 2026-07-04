Dünya Kupası Son 16 turunda rövanş günü: Kanada ile Fas karşı karşıya

Favorilerin birer birer elendiği 2026 Dünya Kupası’nın sürpriz takımlarından Kanada ile Fas, Son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bu turun açılışını gerçekleştirecek olan iki ekibin tek amacı da, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak olacak.

Kanada ev sahibi avantajını kullanmak istiyor

Dünya Kupası’na B Grubu’ndan dahil olan Kanada, grubu İsviçre’nin ardından ikinci sırada tamamlayarak Son 32 turuna yükseldi. Bu turda Güney Afrika’yı 1-0 mağlup eden Kanada, Son 16 turunda Fas ile eşleşti. Turnuvanın üç ev sahibinden birisi olan Kanada, Bayern Münih’te forma giyen Alphonso Davies önderliğinde sergilediği tempolu futbolla Fas’ı da saf dışı bırakmanın peşinde.

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Devlerin belalısı Fas

2022 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan Fas, o turnuvadaki başarısını 2026 Dünya Kupası’nda da sürdürüyor. C Grubu’nu Brezilya’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Son 32’ye yükselen Kuzey Afrika ekibi, bu turda Hollanda gibi bir devi penaltılarla mağlup ederek adını Son 16 turuna yazdırdı.

2022’nin rövanşına çıkacaklar

İki takım 2022 Dünya Kupası’nın grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve o mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1’lik skorla Fas olmuştu. Kanada bu mücadelenin rövanşını almak, Fas ise rakibini bir kez daha üzmek için bu akşam sahada olacak.

Kanada – Fas muhtemel ilk 11’ler:

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü TSİ 20.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte iki takımın da muhtemel ilk 11’leri:

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Millar, David, Oluwaseyi

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannpus, Saibari