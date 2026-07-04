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Hollanda basını Galatasaray’ın planını duyurdu: Van Dijk gündemin ilk sırasında

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’da transferin ilk sırasındaki isim belli oldu. Hollanda basınının iddiasına göre, sarı-kırmızılı takımın önceliği Virgil Van Dijk...

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Eklenme 04.07.2026 - 11:10
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Dünya Kupası’nda boy gösteren Kolombiya’da harikalar yaratan Davinson Sanchez’in Avrupa’ya olası transferi ile Abdülkerim’in turnuvadaki formsuzluğu sebebiyle savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde tuttuğu Liverpool’un Hollandalı kule stoperi Virgil Van Dijk’ı bir kez önceliği haline getirdi.

Galatasaray’da savunmanın lideri Van Dijk olacak

Stoper takviyesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, sezon biter bitmez gündemine aldığı Virgil Van Dijk için bir kez daha şartları zorlayacak. Van Dijk’ın da geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Galatasaray’ın taraftarından oldukça etkilenmesi ve sarı-kırmızılıların gelecek sezon da Devler Ligi’nde olacak olmasından dolayı transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak tecrübeli futbolcunun kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.

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Avrupa’dan rakipler var

2026 Dünya Kupası’nın Son 32 turunda Hollanda’nın Fas’a penaltılarla elenmesiyle beraber turnuva macerasını tamamlayan Van Dijk için Galatasaray haricinde İtalya’dan Milan ile Suudi Arabistan’dan bazı ekiplerin de Liverpool ile temasta olduğu belirtildi.

Van Dijk’ın Avrupa’da devam etme isteği sebebiyle transfer yarışının Galatasaray ile Milan arasında geçmesi bekleniyor. Ayrıca Milan’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde olmaması da ibreyi sarı-kırmızılılara çevirebilir.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Van Dijk’ın maaş beklentisi ise henüz belli değil.

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