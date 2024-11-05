Amerika’da bugün önemli bir seçim süreci başladı. Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasındaki başlayan seçim yarışı haftalardır çok yakın ilerliyor. Anketlerde adayların kazanma oranı birbirine çok yakın görülürken seçimi kimin kazanacağı da büyük merak uyandırmış durumda. Peki, ABD seçim sonuçları ne zaman kesinlik kazanacak?

ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak?

ABD seçimlerinde süreç devam ediyor. Bugün verilecek oyların ardından oy verme süreci tamamlanacak. TSİ 6 Kasım sabah 08.00 civarında sandıklar kapatılacak. Sandıkların kapatılması sonrasında ise sayımlara geçilecek. Sayımların ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira yeni seçim ile özel bir sayım sistemine geçildiğinden dolayı ABD seçim sonuçları günler sonra kesinlik kazanabilir. Üstelik iki adayın birbirine çok yakın sonuçlar alması nedeniyle bazı eyaletlerde sayımların yeniden yapılması gerekebilir.

2020’de Seçimler Kaç Günde Açıklanmıştı?

2020 yılında yapılan seçimler 3 Kasım Salı günü gerçekleşmişti. Joe Biden’ın adaylığı ise 7 Kasım Cumartesi günü, 4 günün ardından açıklanmıştı. Yarın sona erecek oy verme sonuçlarının hemen ardından ABD seçim sonuçlarının hafta sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Dünyadaki birçok sistemin aksine ABD’deki seçimlerde en yüksek oyu alan aday başkan seçilmiyor. Dolaylı olarak yapılan seçimlerde vatandaşlar eyaletlerdeki delegeleri, delegeler ise başkan ve başkan yardımcısını seçiyor.