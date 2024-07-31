Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ortadoğu’da gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Yaşanan olayların ardından İran’ın Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nde kırmızı bayrak çekildi. Kırmızı bayrak çekildiğinin ülke gündeminde yer almasının ardından haber tüm dünyada hızla dolaşıma girdi. Ancak milyonlarca kişi bunun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Camide kırmızı bayrak çekilmesi ne anlama geliyor? Kırmızı sancak anlamı ne? İşte merak edilenler…

Camide Kırmızı Bayrak Çekilmesi Anlamı

Camide kırmızı bayrak çekilmesi anlamı intikamdır. İran’ın önemli simgelerinden birisi olan Cemkeran Camii’nde daha önce de yaşanan bu olay, 31 Temmuz 2024 tarihinde tekrarlandı. Kızıl bayrak ya da kırmızı bayrak olarak bilinen bu durum, yaşanan olaylara bir tepki olduğu kadar mesaj da taşıyor. Öyle ki intikam anlamına gelen bu durum, yaşanan olaya karşın İran’ın tepki göstereceğini ifade ediyor.

İran’da Neden Kızıl Sancak Çekildi?

İran’da kırmızı sancak çekilmesinin nedeni İsrail’in düzenlediği saldırılar oldu. İsrail’in dün gerçekleştirdiği saldırılarda pek çok kişi yaşamını yitirirken hedef ismin Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükrü olduğu açıklanmıştı.

Benzer Olay 2020’de Yaşanmıştı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşanmıştı. Yine Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı bayrak çekilmişti. 2020’deki olay tarihte ilk olurken 2024’te yeniden kızıl sancak çekilmesi dünya genelinde gündem oldu.