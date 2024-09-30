Japonya’da yaşanan siyasi kriz sonrasında erken seçim kararı alındı. İktidar parti olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) önceki lideri Kişida Fumio, siyasi bağış fonu nedeniyle istifa etti. Bu istifa kararı sonrasında Parti liderliğini ve başbakanlığı üstlenmesi beklenen İşiba Şigeru bugün yaptığı son dakika duyurusu ile resmi kararı açıkladı. Buna göre Japonya erken seçime gidecek.

Japonya Erken Seçime Gidecek

Yaşanan sorunların ardından ülkedeki meclis feshedilecek. Ardından seçim hazırlıkları başlayacak ve 27 Ekim tarihi itibariyle erken genel seçim yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yaşan İşiba, “Yeni yönetimin bir an önce halkın hakemliğine tabi olması önemli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını” diyerek alınan kararı duyurdu. Başbakan olmadan böyle bir karar alması nedeniyle ülkede tartışma konusu olan İşiba’nın bu kararı, bazı kesimler tarafından destek de gördü.

12 Ekim itibariyle başlayacak kampanya döneminde LDP Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi süreci açıkladı. Ülkedeki anketler ve çalışmalar ise Japonya’nın yeni dönemde liderinin İşiba olacağı öngörülüyor. Son genel seçimin 31 Ekim 2021’de yapıldığı Japonya’da meclisin görev süresi Ekim 2025’e kadar devam edecekti.