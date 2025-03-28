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Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem gelişmeleri

Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremin ayrıntıları araştırılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem gelişmeleri

Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar güne depremle uyandı. 7.7 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km derinliğinde meydana gelirken, yaşanan deprem sonrasında ölü ve yaralıların olup olmadığı merak ediliyor. 

Myanmar Depremi Son Durum

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Söz konusu sarsıntı Hindistan ve Çin’de de hissedilirken, yerin 10 km derinliğinde meydana gelen deprem sebebiyle çok sayıda bina yıkıldı. 

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, ilerleyen saatlerde yetkililerin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. 

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