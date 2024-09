New York Belediye Başkanı Eric Adams için ABD’de önemli bir gelişme yaşandı. Türk iş insanlarından ve en az bir Türk yetkili ile bağlantısı olduğu belirtilen Adams’ın rüşvet aldığı iddia edildi. Hakkında 57 sayfalık iddianamenin hazırlandığı Eric Adams için 25 bin doları aşan bir bağış iddiası bulunuyor. İddianamede çeşitli ayrıcalıklar, haksız çıkar elde edildiği gibi çeşitli ifadelere yer verilmiş durumda. Hediyeler arasında THY’den bedava business class biletler ve otellerde ücretsiz konaklama da yer alıyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Kim?

2022 yılında ABD’nin en önemli şehri New York’un belediye başkanlığına getirilen Eric Adams, eski bir polis memuru. Polislikten Demokrat siyasetçiliğe geçen bu isim, yemin töreninde salgın, siyasi çekişmeler ve zaman zaman da sevilmeyen selefi Bill de Blasio’nun etkisi altındaki bir metropolde yeni bir dönem başlatmak istediğini söylemişti. Ancak göreve gelmesinin ardından kariyeri ve hayatı hakkında çoğunlukla cevap bulunamayan çeşitli iddialar ve sorularla gündeme geldi. Adams’ın New York’ta yaşayıp yaşamadığı bile tartışılırken, özellikle New Jersey’de ve Brooklyn’de mülklere sahip olması ülkede gündem olmuştu.

Adams, Brooklyn’in Brownsville semtinde doğdu. Açıklamalarında sık sık yoksul küçüklük dönemlerinden bahsetti. 15 yaşındayken polisler tarafından ağır şekilde dövüldükten sonra 1984’te New York Şehri polis departmanına girdi. O dönemdeki amacının ise gücü yeniden şekillendirmek olduğunu söylemişti. Doğum tarihi ise 1 Eylül 1960.

Türk Evi İddiaları Gündem Oldu

Ülkede son olarak ise itfaiye teşkilatının endişelerine rağmen Türk konsolosluğunun büyükelçiliğini genişletmek için nasıl hızla izin aldığını da içeren konular gündeme geldi.