Gürcistan-Türkiye Maçıyla İlgili Şok İddia: "2 Milli Futbolcu Bahis Oynadı"

Eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye’nin Gürcistan karşılaşmasına ilişkin dikkat çeken bahis iddialarında bulundu. Çakar, iki milli futbolcunun maçla ilgili bahis oynadığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

Eklenme 09.05.2026 - 08:56
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı televizyon programında A Milli Futbol Takımı hakkında gündem oluşturan açıklamalar yaptı. Çakar, Türkiye’nin Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ilişkin iki milli futbolcunun bahis oynadığı iddiasını dile getirdi.

Sky Spor ekranlarında konuşan Ahmet Çakar, elindeki bilgilerin kesinleşmediğini belirterek, milli takım kadrosunda yer alan iki oyuncunun bahis sürecine dahil olduğu yönünde duyum aldığını ifade etti. Çakar, söz konusu isimlerin doğrudan forma giyebilecek seviyede futbolcular olduğunu söyledi.

İddiaların merkezinde Türkiye’nin deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma yer aldı. Çakar, bahis tercihinin maç sonucundan ziyade “karşılıklı gol olur” seçeneği üzerine kurulduğunu öne sürdü.

Programda teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili de dikkat çeken bir ifade kullanan Çakar, İtalyan çalıştırıcının ortaya atılan iddialar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu savundu. Çakar, Montella’nın bu şartlarda görevini bırakabileceğine yönelik sözler söylediğini ileri sürdü.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, iddialarla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

