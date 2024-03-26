HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi »

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 350 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 350 bin liraya indi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 432 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 362 milyon 663 bin 172,77 lira, işlem miktarı ise 1.839,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 419 milyon 252 bin 677,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası Rezervleri 127,9 Milyar Dolar Oldu
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 350 bin liraya indi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Altının Kilogram Fiyatı

İlgili Haberler

Ziraat Bankası 300 Milyon Dolarlık Uzun Vadeli Dış Finansman İşlemi Gerçekleştirdi

Altın Gram Fiyatı 2 bin 245 Liradan İşlem Görüyor

Sakarya’dan Şubatta 788 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 410 Bin Liraya Yükseldi

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Şubatta Yükseldi

Kırklareli’nde İhracat Bir Önceki Aya Göre Yüzde 26,5 Arttı

İstanbul’da Helikopter Destekli Huzur uygulaması Yapıldı

Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor

700 Yıllık Yazma Eserler Ramazana Özel Ziyarete Açıldı

AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç’in Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

“Ahmetbey köftesi” İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunulacak

ASELSAN’ın Uçaklara Nesil Atlatan AESA Teknolojisi Hizmete Sunuldu