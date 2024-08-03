En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından maaş farkları oluştu. Temmuz maaşları için oluşan farklar için 7 Ağustos tarihinde ödeme yapılacağı belirtildi. SGK’nın yaptığı açıklama ile 7 Temmuz’da emekli maaş farkı alacak vatandaşlara ödemelerin yapılacağı ifade edildi. Daha önceden 10.000 TL olan en düşük emekli maaşının 12.500 TL olması sonrasında arada doğrudan 2.500 TL’lik bir fark oluştu. Maaş farklarında en yüksek ödenecek tutar böylece 2.500 TL olarak belirlendi.

Emekli Maaş Farkları Kimlere Ödenecek?

Maaşı 12 bin 500 TL’nin altında kalanlara emekli maaş farkları ödenecek. Temmuz ayında ödenen maaş ne kadarsa 12 bin 500 TL’ye tamamlayacak şekilde maaş farkları hesaplara aktarılacak. Kök maaşı 7500 TL olan bir emekli, Temmuz ayındaki yüzde 24 oranında zam aldı. Bu zam sonrasında maaş 9354,75 TL oldu. Bu vatandaş, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu için 3145 TL’lik maaş farkını Ağustos ayında alacak. Maaş farkları bu şekilde hesaplanabilir. Ancak bu konuda en çok kafa karıştıran dul ve yetim maaşları.

Eğer dul ve yetim maaşı alıyorsanız ve ne kadar maaş farkı alacağınızı bilmiyorsanız Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Ne Kadar Maaş Farkı Ödenecek? haberine göz atabilirsiniz.

Emekli Maaş Farkları Kimlere Ödenmeyecek?

Emekli maaş farkları maaşı 12.500 TL olan üzerinde olan emeklilere ödenmeyecek. Bu durumdaki kişiler emekli maaş zammı ile artış aldığından dolayı fark ödemeleri oluşmadı.