Türkiye’de en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseldi. Maaş arttıktan sonra emekli zam farkı yatacağı duyuruldu. Ancak Temmuz ayı sonlarında ödeneceği belirtilen emekli zam farkı yatmaması nedeniyle milyonlarca emekli durumu şikayet etmeye başladı. Emekli maaş farklarının ödenmemesi nedeniyle düşük bir tutar olsa dahi emekliler mağduriyet yaşadı. Emekli maaş farkları neden yatmadı? Maaş farkları neden ödenmedi? İşte merak edilenler…

Emekli Zam Farkı Neden Yatmadı?

Emekli zam farkı yasal düzenlemeler resmiyet kazanmadığı için Temmuz ayının sonlarında hesaplara yatmadı. Ancak konuyla ilgili yapılan yeni açıklamalar sonrasında emekli zam farkı yatacağı tarih resmi olarak duyuruldu. 4A, 4B ve 4C emekli maaş farkları için açıklanan yeni ödeme tarihinde farklar yatacak.

Emekli zam farkı şikayetleri içerisinden bir örnek şöyle;

En düşük emekli maaşı 12500 TL oldu diye hava atıldı hesaplara eski tutarlar yattı. 26 temmuzda zam farkı yatmayanlara fark yatacak denildi ne bana ne de etrafımdakilere yatan fark olmadı. O hesabımıza yatmayan 2500 TL bizler için çok önemli ne bekleniyor ya da neden yapılmayan zam yapıldı şeklide haber çıkarılıyor. Alo 170 hattını arıyorum saçma sapan cevaplar alıyorum. SGK dan şikayetçiyim. Bilgileri seni çok sevinirim.

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