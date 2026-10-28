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Elektrik aboneleri akıllı sayaca geçiyor! Sayaç değişim bedeli alınacak mı?

Milli akıllı sayaç sistemi ile elektrik abonelerinin akıllı sayaca geçmesi beklenirken, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz ise akıllı sayaç için tüketicilerden sayaç değişim bedeli alınıp alınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

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Eklenme 28.10.2026 - 17:59

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Enerji (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, akıllı sayaçlara geçişe yönelik yaptığı açıklamada, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile başlayan dönüşümün bir sayaç değişiminden çok daha fazlası olduğunu belirtti.

ÖLÇÜM VE HABERLEŞME KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, MASS ile birlikte ölçüm, haberleşme ve veri yönetimi kapasitesinin artırılarak elektrik dağıtım şebekesinin daha aktif bir şekilde işletilmesine imkân verileceğinin altını çizen Erdeniz, program kapsamında değiştirilen akıllı sayaçlarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruyu yanıtladı.

SAYAÇ DEĞİŞİM BEDELİ İÇİN ÜCRET ALINACAK MI?

Erdeniz, yaptığı açıklamada sayaç değişim bedeli için ücret alınmayacağını belirtti.

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Akıllı sayaçlarla tüketimin daha yakından takip edilmesinin ve vatandaşların kendi kullanım alışkanlıklarını daha iyi görebilmesinin mümkün olacağını söyledi.

20 MiLYAR DOLARLIK YATIRIM

Özelleştirmenin ardından geçen 12 yıllık süreçte elektrik dağıtım sektörüne yaklaşık 20 milyar dolar tutarında yatırım yapıldığını vurgulayan Erdeniz, 2021-2025 yılları arasında 12,2 milyar dolarlık yatırım sınırının üzerine çıktıklarını söyledi.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 100 bin kişilik istihdama katkı verdiğini belirten Erdeniz, 13 milyar dolarlık özelleştirme bedeliyle birlikte sektörün ülke ekonomisine 33 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti.

KAYIP-KAÇAK ORANI DÜŞTÜ

Sektör genelinde elektrik kayıp-kaçak oranının 2013 yılında yüzde 18,5’ten geçtiğimiz yıl yüzde 8,8’e düştüğüne dikkat çeken Erdeniz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu iyileşme sağlanmamış olsaydı sektörün toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar daha yüksek olacağı düşünülüyor.”

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