Ankara’da çiftçilere tohum ve gübre desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarımsal üretime destek vermek amacıyla kentteki üreticilere tohum ve gübre desteği sağlayacağını açıkladı.
PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE VERİLECEK
Belediyeye bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada desteğin, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verileceğini kaydetti.
TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ
Edinilen bilgilere göre başvurular, 23 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, başvurularını 2026-2027 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle gerçekleştirebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Çiftçiler, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden yapabilecek.