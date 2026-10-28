HaberX
AnasayfaEkonomiAnkara’da çiftçilere tohum ve gübre desteği

Ankara’da çiftçilere tohum ve gübre desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum ve gübre desteği vereceğini açıklarken, başvuruların başladığını duyurdu. Bu kapsamda son başvuru tarihi merak konusu oldu.

Oluşturan
Eklenme 28.10.2026 - 17:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarımsal üretime destek vermek amacıyla kentteki üreticilere tohum ve gübre desteği sağlayacağını açıkladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE VERİLECEK

Belediyeye bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada desteğin, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verileceğini kaydetti.

TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Edinilen bilgilere göre başvurular, 23 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Haber Devam Ediyor
SGK ve KOSGEB’den işverene destek! İşte kalem kalem destek tutarları!
Ekonomi
SGK ve KOSGEB’den işverene destek! İşte kalem kalem destek tutarları!
SGK ve KOSGEB, işverenlere çeşitli alanlarda destek sağlıyor. SGK'nın prim indirimleri ve asgari ücret desteği işverenlerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflerken KOSGEB de belirli işletmelere finansman olanağı sunuyor.
Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ekonomi
Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin açıklaması beklenirken adayların gözü yeni takvimde.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, başvurularını 2026-2027 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Çiftçiler, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden yapabilecek.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

2027 asgari ücret birçok ödeme kalemini değiştirecek! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası…

4 saniye önce
Ekonomi

Elektrik aboneleri akıllı sayaca geçiyor! Sayaç değişim bedeli alınacak mı?

3 saat önce
Ekonomi

SGK ve KOSGEB’den işverene destek! İşte kalem kalem destek tutarları!

6 saat önce
Ekonomi

Fon krizinde 70 binden fazla hesaba 61 milyar TL ödeme yapıldı

7 saat önce
Ekonomi

Emekliye seyyanen zam ve refah payı formülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj!

9 saat önce
Ekonomi

Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde

24 saat önce