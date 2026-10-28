HaberX
AnasayfaGündemMeteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 28.10.2026 - 15:35
Güncellenme 28.10.2026 - 15:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu paylaştı.

1/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor
Buna göre 29 Ekim'de (yarın) İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
2/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

29 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Antalya ve Adana'nın bazı ilçelerinin yanı sıra Mersin'in Erdemli ilçesi için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
3/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana'nın Çukurova, Karaisalı, Karataş, Bozan, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri için turuncu kodlu uyarı verildi.
4/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor
Aynı zamanda Antalya'nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinin yanı sıra Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Son olarak Mersin'in Erdemli ilçesi için de turuncu kodlu uyarı verildi.
5/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Öte yandan sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde: Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova.
6/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
7/7
Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor
Kuvvetli yağışların yanı sıra ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyı bölgelerinde hortum tehlikesine karşı dikkatli olunması ve tedbir alınması çağrısı yapıldı.
Kimliklerde yeni dönem: Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor
Gündem
Kimliklerde yeni dönem: Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor
Kimliklerde ulusal dijital kimlik cüzdanı döneminin başlayacağı ve temel kimlik ve diploma belgelerinin bu cüzdanda yer alacağı belirtildi.
İsrail Stratejik Yenilgiden Taktiksel Yenilgiye Geçti
Gündem
İsrail Stratejik Yenilgiden Taktiksel Yenilgiye Geçti
Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.İsrail güçlerinin Hamas'ın elindeki 3 İsrailli...

İlginizi Çekebilir

Gündem

Kimliklerde yeni dönem: Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor

7 saat önce
Gündem

İlk Evim Arsa projesinde arsa tahsisi 2027’de başlıyor: Resmî Gazete’de yayımlandı

1 gün önce
Gündem

Hastanelerde ıslak imza yerine SMS ve e-Nabız dönemi

1 gün önce
Gündem

Kasım-Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri açıklandı

1 gün önce
Gündem

Elektrik faturasında yeni dönem: Sayaçlar uzaktan okunacak

2 gün önce
Gündem

Ehliyetinde 103 kodu olan sürücüler sağlık kontrolünü aksatmasın

2 gün önce