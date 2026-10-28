Meteoroloji yarın birçok ilde kuvvetli yağış bekliyor

1 /7 Buna göre 29 Ekim'de (yarın) İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

2 /7 29 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI Antalya ve Adana'nın bazı ilçelerinin yanı sıra Mersin'in Erdemli ilçesi için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

3 /7 TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER Adana'nın Çukurova, Karaisalı, Karataş, Bozan, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri için turuncu kodlu uyarı verildi.

4 /7 Aynı zamanda Antalya'nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinin yanı sıra Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Son olarak Mersin'in Erdemli ilçesi için de turuncu kodlu uyarı verildi.

5 /7 SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER Öte yandan sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde: Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova.

6 /7 METEOROLOJİ’DEN UYARI Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.