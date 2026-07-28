Emeklilerin gözü bu ödemede: Emekli fark ödemesi ne zaman yatacak?

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Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşirken, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme de milyonlarca vatandaşın gündemine yerleşti. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete’de yayımlanacak karara ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıklayacağı ödeme takvimine çevrildi. Özellikle maaşını en düşük aylık üzerinden alan emekliler ile dul ve yetim aylığı hak sahipleri, oluşan 3 bin 552 TL’lik fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak belirlendi.

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Yapılan düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin maaşları ise Hazine desteğiyle yeni taban aylık seviyesine tamamlanacak.

3 bin 552 TL fark ödemesi kimlere yapılacak?

Fark ödemesinden, maaşını en düşük emekli aylığı üzerinden alan vatandaşlar yararlanacak. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında fark ödemesi alabilecek.

Temmuz ayında maaşlarını mevcut sistem üzerinden alan emekliler için oluşan fark tutarının, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli fark ödemeleri ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri için kesin tarih açıklanmadı.

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK’nın ödeme takvimini duyurması bekleniyor. Ödemelerin, geçmiş dönemlerdeki uygulamalarda olduğu gibi banka hesaplarına ve PTT üzerinden otomatik olarak yatırılması öngörülüyor.

SGK 4C emekli zam farklarını ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emekliler, maluller, vazife malulleri ile dul ve yetimlere yönelik Temmuz 2026 zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

SGK’nın açıklamasına göre yaklaşık 2 milyon 491 bin 370 kişi için toplam 14,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı.

SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

4A kapsamındaki SSK emeklileri maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre alıyor.

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise şu tarihlerde yapılıyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

e-Devlet üzerinden emekli fark ödemesi sorgulaması nasıl yapılır?

Fark ödemeleri başladığında emekliler herhangi bir kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK hizmetleri altında bulunan “Emekli Aylık Bilgisi” ekranından ödeme durumunu görüntüleyebilecek. Ayrıca maaş alınan bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden de hesap hareketleri takip edilebilecek.