ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları için tarih belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ÖSYM , 2026 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı.

, 2026 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026'da sona erecek; geç başvuru dönemi ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ön lisans sınavı, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar, kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ön lisans düzeyinde katılacak adaylar için 2026 takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihlerini kamuoyuyla paylaştı.

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru dönemi 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS ön lisans sınavına, üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında bulunan adaylar katılabilecek. Sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans düzeyindeki personel alımlarında kullanılacak.

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Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri sırasında adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda KPSS ön lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.