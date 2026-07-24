Airbus’ın devasa uçağı 17 bin kilometrelik uçuşu yere inmeden tamamladı

Havacılık sektöründe son zamanların en uzun menzilli uçuşlarından birisi gerçekleştirildi. Airbus’ın geliştirdiği A350-1000ULR modeli, Fransa ile Avustralya arasında yaptığı aktarmasız test uçuşunda yaklaşık 17 bin kilometrelik mesafe boyunca bir kez bile yakıt ikmali yapmadı. Yeni nesil uçağın, Qantas’ın Project Sunrise programıyla beraber gelecek yıllarda 22 saate ulaşan ticari seferlerde de görev alması planlanıyor.

Yere hiç inmeden 17 bin kilometre kat etti

Airbus A350-1000ULR, 23 Temmuz 2026 sabah saatlerinde Fransa’nın Toulouse kentindeki Airbus tesislerinden havalanarak Avustralya’nın Melbourne kentine doğru yola çıktı. Havada yaklaşık 19 saat 13 dakika kalan uçak, ertesi gün öğle saatlerinde Melbourne Havalimanı’na iniş yaptı.

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Test uçuşunda dört Airbus pilotu ile beş uçuş test mühendisi görev aldı. Söz konusu ekip, uzun süreli uçuşlarda yakıt yönetimi, kabin iklimlendirme sistemi, havalandırma ve diğer teknik bileşenlerin performansını ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Binlerce kişi canlı takip etti

Havacılık sektörü için devrim niteliğinde olan uçuşu, sadece sektördeki kişiler değil 67 binden fazla uçuş meraklısı Flightradar24 platformu üzerinden takip etti. Sefer, o gün dünya genelinde en çok izlenen uçuş olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Başarının sırrı nedir?

A350-1000ULR, standart versiyondan farklı olarak ilaveten 20 bin litrelik ilave yakıt tankına sahip. Bu yakıt tankı, uçağın menzilini bin deniz mili civarında artırdı. Modelin, bu geliştirmeyle beraber 22 saate ve 18 bin 500 kilometreye kadar havada kalması planlanıyor.

Londra ve New York’a da seferler yapılacak

Qantas, Project Sunrise projesinin Fransa-Avustralya seferiyle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Şirket ayrıca Avustralya-İngiltere ve Avustralya-ABD uçuşları için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Uçağın ilk etapta Sydney-Londra arasında yapılacak kesintisiz ticari uçuşlarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Ekim 2027’de başlaması beklenen seferlerde yolculuk süresinin dört saat kadar azaltılması için çalışmalar sürerken Sydney-New York seferinin de bu seferden sonra programa dahil edileceği öğrenildi.

Şirket, Airbus’a bu özel modelden toplam 12 adet sipariş verdi. Standart A350-1000 modelleri 300’ün üzerinde yolcu kapasitesine sahipken, ultra uzun menzilli versiyonda konforu artırmak amacıyla koltuk sayısı 238’e düşürülecek.