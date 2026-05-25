Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın Kalecisiyle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı!

Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Kalecisiyle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı!

Bu yıl 1. Lig’e düşen Fatih Karagümrük, yeni sezona farklı bir kadro yapılanmasıyla girmeyi hedeflerken, Galatasaray’ın kalecisi Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Eklenme 25.05.2026 - 15:18
Güncellenme 25.05.2026 - 15:18
Süper Lig’de başarısız bir sezon geçiren ve sezon sonunda 1. Lig’e düşen Fatih Karagümrük, yeniden Süper Lig’e yükselmek için güçlü bir kadro kurma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda İstanbul ekibi, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen deneyimli file bekçisi Batuhan Şen’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İSTANBUL EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük, Batuhan Şen transferine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezonda Galatasaray forması giyen kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-2023 sezonunda da formamızı giyen tecrübeli kaleci, Kocaelispor ve Gaziantep FK’da da görev aldı. Alt yaş kategorilerinde milli formayı da terleten deneyimli file bekçisine ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.”

