Milli Sporcu Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta İlk Turda Veda Etti!

Milli sporcu Zeynep Sönmez, sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık’a ana tablodan katılırken, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaştı. Kasatkina’ya karşı 2-0 mağlup olan Sönmez, dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. sıraya kadar yükselmişti.

DÜNYA 53 NUMARASIYLA KARŞILAŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen turnuvada, ana tablo ilk tur karşılaşmasında dünya 53 numarası Avustralyalı Kasatkina ile karşılaşan Sönmez, bu yıl 130. kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli dört Grand Slam organizasyonundan biri olarak kabul edilen Roland Garros’un ilk turunda rakibine 6-4 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.