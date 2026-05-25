HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8957 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3001 -%-0.14
STERLİN
61,5238 -%-0.17
BİTCOİN
₺3.380.878 -%-3.28
ETHEREUM
₺91.854,0 -%-4.09
ALTIN
6.477,89₺ -%-1.51
FRANK
58,2419 -%-0.11
KANADA $
33,1273 -%-0.08
RUBLE
0,6425 -%-0.01
BAE DİRHEMİ
12,4929 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6766 -%-0.29
JAPON YENİ
0,2874 +%0.03
YUAN
6,7663 -%-0.06
RİYAL
12,2300 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.389,48 $ -%-1.49
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,26₺ -%-1.66
GRAM PLATİN
2.803,59₺ -%-1.53
Anasayfa/Spor/Milli Sporcu Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta İlk Turda Veda Etti!

Milli Sporcu Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta İlk Turda Veda Etti!

Fransa Açık ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaşan milli tenisçi Zeynep Sönmez, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Oluşturan
Eklenme 25.05.2026 - 14:44
Haberi PAYLAŞ

Milli sporcu Zeynep Sönmez, sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık’a ana tablodan katılırken, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaştı. Kasatkina’ya karşı 2-0 mağlup olan Sönmez, dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. sıraya kadar yükselmişti.

DÜNYA 53 NUMARASIYLA KARŞILAŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen turnuvada, ana tablo ilk tur karşılaşmasında dünya 53 numarası Avustralyalı Kasatkina ile karşılaşan Sönmez, bu yıl 130. kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli dört Grand Slam organizasyonundan biri olarak kabul edilen Roland Garros’un ilk turunda rakibine 6-4 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Spor

Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Programı Açıklandı

2 gün önce
Spor

Sallai’ye Premier Lig’den Teklif: İşte Galatasaray’ın Cevabı!

2 gün önce
Spor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Duyurdu: Öğleden Sonra Sağanak Yağış Gelecek!

2 gün önce
Spor

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi ile Görüşen Paolo Maldini İlk Kez Konuştu!

2 gün önce
Spor

Galatasaray’da Flaş İstifa: KAP’a Bildirildi!

3 gün önce
Spor

Türkiye – Kuzey Makedonya Maçı Biletleri Satışa Çıktı

3 gün önce