HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8957 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3001 -%-0.14
STERLİN
61,5238 -%-0.17
BİTCOİN
₺3.380.878 -%-3.28
ETHEREUM
₺91.854,0 -%-4.09
ALTIN
6.477,89₺ -%-1.51
FRANK
58,2419 -%-0.11
KANADA $
33,1273 -%-0.08
RUBLE
0,6425 -%-0.01
BAE DİRHEMİ
12,4929 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6766 -%-0.29
JAPON YENİ
0,2874 +%0.03
YUAN
6,7663 -%-0.06
RİYAL
12,2300 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.389,48 $ -%-1.49
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,26₺ -%-1.66
GRAM PLATİN
2.803,59₺ -%-1.53
Anasayfa/Spor/Türkiye–Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye–Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran 2026’da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçına çıkacak. Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası grup maç programı ve maç saatleri de netleşti.

Oluşturan
Eklenme 25.05.2026 - 11:51
Haberi PAYLAŞ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık programı netleşti. Türkiye, turnuva öncesindeki son hazırlık maçlarından birinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre karşılaşma, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak. Türkiye–Kuzey Makedonya mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’na grup maçları öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, turnuvaya play-off finalinde Kosova karşısında elde edilen galibiyetle katılma hakkı kazanmıştı.

Grup Maçları Belli Oldu

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı da açıklandı. A Milli Takım’ın karşılaşma takvimi şöyle:

14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

Kuzey Makedonya maçıyla birlikte hazırlık sürecini tamamlayacak olan A Milli Takım, ardından Dünya Kupası grup karşılaşmalarına odaklanacak. Teknik heyetin, bu süreçte turnuva öncesi son değerlendirmelerini yapması bekleniyor.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Spor

Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Programı Açıklandı

2 gün önce
Spor

Sallai’ye Premier Lig’den Teklif: İşte Galatasaray’ın Cevabı!

2 gün önce
Spor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Duyurdu: Öğleden Sonra Sağanak Yağış Gelecek!

2 gün önce
Spor

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi ile Görüşen Paolo Maldini İlk Kez Konuştu!

2 gün önce
Spor

Galatasaray’da Flaş İstifa: KAP’a Bildirildi!

3 gün önce
Spor

Türkiye – Kuzey Makedonya Maçı Biletleri Satışa Çıktı

3 gün önce