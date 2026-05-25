Türkiye–Kuzey Makedonya Hazırlık Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık programı netleşti. Türkiye, turnuva öncesindeki son hazırlık maçlarından birinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre karşılaşma, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak. Türkiye–Kuzey Makedonya mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’na grup maçları öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, turnuvaya play-off finalinde Kosova karşısında elde edilen galibiyetle katılma hakkı kazanmıştı.
Grup Maçları Belli Oldu
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı da açıklandı. A Milli Takım’ın karşılaşma takvimi şöyle:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)
Kuzey Makedonya maçıyla birlikte hazırlık sürecini tamamlayacak olan A Milli Takım, ardından Dünya Kupası grup karşılaşmalarına odaklanacak. Teknik heyetin, bu süreçte turnuva öncesi son değerlendirmelerini yapması bekleniyor.