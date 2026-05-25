Galatasaray'dan Gönderilecek İki İsim Belli Oldu!

Galatasaray’dan Gönderilecek İki İsim Belli Oldu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu yaz transfer sürecinde farklı bir strateji uygulayacağını ifade ederken, Sallai ve Sara’nın satılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Eklenme 25.05.2026 - 11:46
Güncellenme 25.05.2026 - 11:47
Trendyol Süper Lig’de bu sezon üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek kendi rekorunu egale eden Galatasaray’da, Dursun Özbek tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Özbek’in yaz transfer döneminde farklı bir strateji izleyeceği ve transfer sürecini bizzat kendisinin yöneteceği ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı ekipte herhangi bir oyuncu gönderilmeden yüksek bütçeli transfer yapılmayacağı öğrenilirken, takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.

DAHA KONTROLLÜ BİR POLİTİKA

Geçtiğimiz yıl Victor Osimhen’i 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, daha sonra Leroy Sane transferiyle dikkat çekmiş, ardından Singo ve Uğurcan Çakır’ı toplam 30 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.

İlkay Gündoğan için de girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, transferi sonuçlandıramasa da Avrupa’da büyük ses getirmişti. Başkan Özbek’in bu yaz transfer döneminde daha kontrollü bir politika izleyeceği, transferlerde son kararı bizzat kendisinin vereceği belirtildi.

İKİ İSİM GİDEBİLİR

Özbek’in işin finansal boyutunu da doğrudan takip edeceği ifade edilirken, takımdan oyuncu ayrılığı yaşanmadan yüksek maliyetli bir transfer yapılmayacağı kaydedildi.

Bu kapsamda Sara ve Sallai’nin takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, her iki futbolcu için de teklifler geldiği ve oyuncuların satılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

