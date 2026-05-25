Eşref Rüya Ne Zaman Final Yapacak? İşte Son Bölüm Tarihi

Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinin yayın hayatını tamamlayacağı tarih netleşti. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapım, haziran ayında final bölümüyle izleyiciye veda edecek.
TİMSBİ Productions imzası taşıyan dizinin sezon finali yapması beklenirken, alınan erken final kararı gündemde yer aldı. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, izleyicilere teşekkür edilirken hikâyenin planlanan noktada tamamlanacağı belirtildi.
Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin final bölümü 10 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacak. Böylece “Eşref Rüya” toplam iki bölümün ardından ekran yolculuğunu sona erdirecek.
İlk bölümünden itibaren dikkat çeken yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle sezonun konuşulan dizileri arasında gösterilmişti.