Galatasaray Altyapısından Yetişen Batuhan Şen'in Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray Altyapısından Yetişen Batuhan Şen’in Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray altyapısında yetişen Batuhan Şen, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. 27 yaşındaki kaleci, Fatih Karagümrük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eklenme 25.05.2026 - 16:11
Galatasaray altyapısından yetişen kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılı kulüpteki uzun yıllara dayanan kariyerini noktaladı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan deneyimli file bekçisinin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu.

27 yaşındaki kaleci, İstanbul temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyen Batuhan Şen, yeniden aynı kulübe transfer oldu.

2014 yılında Galatasaray altyapısına katılan Batuhan Şen, çeşitli yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A takım kadrosunda da yer aldı. Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla sınırlı süre bulan tecrübeli kaleci, iki resmi maçta toplam 69 dakika sahada kaldı.

Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Fatih Karagümrük ise yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

