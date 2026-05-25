Aziz Yıldırım’dan 6 Transfer Müjdesi!

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanırken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda genel kurulun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Aziz Yıldırım, başkan olması hâlinde Fenerbahçe’ye 6 transfer yapacaklarını ve böylece kadronun ana iskeletini oluşturacaklarını açıkladı.

Seçim öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yıldırım, UEFA şartları ve Fenerbahçe’nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sürekli Fenerbahçe’ye birilerini getireceklerini söylüyorlar. Getiremezsiniz, UEFA’dan ceza alırsınız. Ceza artarak ilerliyor.” dedi.

“KADRONUN ANA İSKELETİNİ OLUŞTURACAĞIZ”

Yıldırım konuşmasının devamında, “Hata yapmayı sürdürürseniz küme düşme cezası bile alabilirsiniz. Bu asla kabul edilemez. Biz planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu kapsamda iki santrfor dahil toplam 6 transfer yaparak kadronun ana iskeletini oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman hakkında da açıklamalarda bulunarak, “İki haftadır Aykut Kocaman’ı görmedim. Daha önce her hafta birlikte yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak amacıyla bekliyorum.” dedi.

Sarı-lacivertli camiaya birlik ve beraberlik mesajı da veren Yıldırım, “Türkiye’nin takımımıza ihtiyacı var. Akan kanı durdurmak için geliyorum. İyi bir kadro oluşturacağız ve yeni sezonda şampiyon olacağız. Çocuklarımızın artık gülmesini istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“OYUNCULARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Ederson hakkında da konuşan tecrübeli başkan adayı, “Ederson iyi bir kaleci. O parayı siz verdiniz, Ederson almadı. Oyunculara hepimiz sahip çıkmalıyız.” dedi.

Yıldırım son olarak federasyon ve hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada ise, “Herkes federasyon ve hakemlerle kavga etmemizi bekliyor ama beklemesinler. Konuşacağız fakat hakkımızı yedirmeyeceğiz. Ayrıca yeniden başkan olmam durumunda önceki dönemler dahil tüm hesapları inceleteceğiz.” ifadelerine yer verdi.