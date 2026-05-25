VNL 2026 Ne Zaman Başlıyor? Filenin Sultanları'nın Maç Takvimi

VNL 2026 Ne Zaman Başlıyor? Filenin Sultanları’nın Maç Takvimi

Filenin Sultanları’nın 2026 VNL maç programı açıklandı. Türkiye’nin Brezilya, Ankara ve Japonya etaplarındaki rakipleri, maç tarihleri ve Voleybol Milletler Ligi finalleriyle ilgili tüm detaylar...

Eklenme 25.05.2026 - 13:18
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) programı netleşti. Üç etap halinde düzenlenecek organizasyonda milli takım, grup aşamasında toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Filenin Sultanları, ilk hafta maçlarını Brezilya’da, ikinci hafta karşılaşmalarını Ankara’da, üçüncü hafta mücadelelerini ise Japonya’da oynayacak.

2026 Voleybol Milletler Ligi’nde 18 ülke mücadele edecek. Grup aşamasının ardından puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ekipler finallerde yer alma hakkı elde edecek. Final organizasyonu ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin’in Macao kentinde gerçekleştirilecek.

VNL 2026 Ne Zaman Başlıyor?

2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 3 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Türkiye, organizasyondaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları’nın 2026 VNL İlk Hafta Maçları

Milli takım, ilk etap karşılaşmalarını Brezilya’nın Brasilia kentinde oynayacak.

3 Haziran 2026 – 19.00
Dominik Cumhuriyeti – Türkiye
4 Haziran 2026 – 22.30
Türkiye – Hollanda
6 Haziran 2026 – 21.30
İtalya – Türkiye
8 Haziran 2026 – 00.00
Bulgaristan – Türkiye

Ankara’daki VNL Maç Programı

Filenin Sultanları, ikinci hafta mücadelelerinde taraftarı önüne Ankara’da çıkacak.

17 Haziran 2026 – 19.30
Türkiye – Belçika
18 Haziran 2026 – 19.30
Türkiye – Fransa
20 Haziran 2026 – 19.30
Türkiye – Almanya
21 Haziran 2026 – 19.30
Türkiye – Çin

Japonya Etabında Rakipler Belli Oldu

Üçüncü hafta karşılaşmaları Japonya’nın Kansai bölgesinde düzenlenecek.

8 Temmuz 2026 – 06.00
Polonya – Türkiye
10 Temmuz 2026 – 07.00
ABD – Türkiye
11 Temmuz 2026 – 13.20
Japonya – Türkiye
12 Temmuz 2026 – 09.30
Tayland – Türkiye

VNL 2026 Finalleri Nerede Yapılacak?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Macao kentinde organize edilecek. Grup aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek.

