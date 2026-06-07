HaberX
Anasayfa/Spor/Fenerbahçe Başkanlık Seçimi 2026: Yeni Başkan Kim Oldu?

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi 2026: Yeni Başkan Kim Oldu?

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimi en çok takip edilen konular arasında yer alırken, başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya geliyor. Peki, yeni başkan kim oldu? İşte detaylar...

Oluşturan
Eklenme 07.06.2026 - 14:51
Güncellenme 07.06.2026 - 14:51
Haberi PAYLAŞ

Fenerbahçe’de mevcut Başkan Sadettin Saran’ın ardından yeni başkanın belirlenmesi için bugün seçim yapılıyor. Bu nedenle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yer alırken, kongre salonunda oy sayımı için hazırlıklar sürüyor. Yıldırım ve Safi’nin projeleri ile vaatleri kulüpte büyük tartışmalara neden olurken, tüm gözler başkanlık seçiminin sonucuna çevrilmiş durumda. 

MEVCUT YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Dün başlayan olağanüstü genel kurulda başkan adayları konuşmalarını yaptı. Bugün ise oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen seçimli genel kurul toplantısının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunarak kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Raporlar kabul edilirken, mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

45 SANDIK KURULDU

Bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek oy verme işleminin ardından oy sayımına geçilecek. Sayımın tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak. Genel kurulda 4.741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandık kuruldu. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından başlayacak sayım sonucunda yeni başkanın belirlenmesi bekleniyor.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Spor

Final Bileti Sahibini Buluyor: Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji Maçı Bugün!

19 dakika önce
Spor

N’Golo Kanté Ayrılıyor mu? Paris FC’den Fenerbahçe’ye Yeni Teklif

4 saat önce
Spor

Beşiktaş Lucas Chevalier İçin İlk Teması Gerçekleştirdi

4 saat önce
Spor

Fenerbahçe’nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı ve Maç Programı Belli Oldu! İşte Tarihler ve Rakipler

18 saat önce
Spor

2026 FIFA Dünya Kupası: FIFA Dünya Kupası Açılış Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

22 saat önce
Spor

Zeynep Sönmez Maçı Hangi Kanalda?

24 saat önce