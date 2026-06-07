Fenerbahçe Başkanlık Seçimi 2026: Yeni Başkan Kim Oldu?

Fenerbahçe’de mevcut Başkan Sadettin Saran’ın ardından yeni başkanın belirlenmesi için bugün seçim yapılıyor. Bu nedenle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yer alırken, kongre salonunda oy sayımı için hazırlıklar sürüyor. Yıldırım ve Safi’nin projeleri ile vaatleri kulüpte büyük tartışmalara neden olurken, tüm gözler başkanlık seçiminin sonucuna çevrilmiş durumda.

MEVCUT YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Dün başlayan olağanüstü genel kurulda başkan adayları konuşmalarını yaptı. Bugün ise oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen seçimli genel kurul toplantısının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunarak kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Raporlar kabul edilirken, mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

45 SANDIK KURULDU

Bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek oy verme işleminin ardından oy sayımına geçilecek. Sayımın tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak. Genel kurulda 4.741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandık kuruldu. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından başlayacak sayım sonucunda yeni başkanın belirlenmesi bekleniyor.