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Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlıyor. Maça saatler kala Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı
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Eklenme 04.08.2026 - 21:50

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk müsabakasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Kadıköy’de karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin Şükrü Saracoğlu’nda vereceği kritik sınavın için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal da açıklandı.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı şifresiz yayınlanacak

Taraftarı önünde oynayacağı ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanş öncesinde tur kapısını aralamak istiyor. İstanbul’da oynanacak bu dev mücadeleyle ilgili yayıncı kanal detayları netlik kazandı. İlk aşamada S Sport Plus platformundan şifreli olarak yayınlanması planlanan karşılaşmanın yayıncısı değişti. Müsabaka tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü 21.00’de başlayacak maç Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi için kaderini belirleyecek. Turun rövanş karşılaşması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Avusturya’da oynanacak. Sarı-lacivertliler Sturm Graz engelini aşması halinde, play-off turunda Sparta Prag – Lyon eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek. Play-off turundaki ilk mücadeleler 18-19 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Fenerbahçe, play-off engelini de geçmesi durumunda adını yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasına yazdırmış olacak. Fenerbahçe Sturm Graz engelini geçememesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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