Fenerbahçe’de Kante’nin alternatifi hazır: Gündemde El Aynaoui var

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında evinde Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Dış basındaki bazı haberlere göre sarı-lacivertliler, Fransız yıldız N’Golo Kante’nin takımdan ayrılması durumunda Roma’nın Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui’yi gündemine alacak.

Kante Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Ortaya atılan haberlere göre Fenerbahçe, takımın maaş yükünü azaltmak amacıyla yüksek maliyetli oyuncuları takımdan göndermek istiyor. Yönetimin ilk olarak N’Golo Kante ile yolları ayırması beklenirken Fransız futbolcunun ayrılmasıyla oluşacak boşluğun genç ve gelecek vadeden bir orta saha oyuncusuyla giderileceği öğrenildi.

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El Aynaoui masada

Sarı-lacivertlilerde orta saha transferi konusunda gündeme gelen ilk isimlerden birisi de Roma’nın 25 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui oldu. Hem ön libero hem de merkez orta saha bölgesinde oynayabilen El Aynaoui’nin güncel piyasa değerinin 23 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Roma ile geçen sezon 34 resmi maça çıkan El Aynaoui, 2 gol ve 2 asistle oynadı. 25 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda 6 maça çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.