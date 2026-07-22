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Real Madrid’de Arda Güler çıkmazı! Forma şansı azalabilir

Real Madrid'de yeni sezon öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho, orta sahaya takviye yapılmasını isterken, yeni bir transfer yapılması halinde Arda Güler'in forma şansının azalabileceği iddia edildi.

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Eklenme 22.07.2026 - 13:20
Güncellenme 22.07.2026 - 13:34
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Yeni sezona az bir zaman kala Real Madrid’te Arda Güler çıkmazı yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun orta sahaya mutlaka bir transfer istemesi nedeniyle takımda gergin günler yaşanıyor.

ARDA GÜLER’İN FORMA ŞANSI AZABİLİR

Orta sahaya yeni bir takviye yapılmasının Arda Güler’in forma şansını azaltabileceği belirtilirken, Toni Kroos ve Luka Modric’in takımdan ayrılması nedeniyle orta sahadaki kriz bitmek bilmiyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’ya göre, Kroos ve Modric olmadan Real Madrid topa hakimiyetini kaybederken, Casemiro’nun ayrılması da takımın istikrarını olumsuz etkiledi.

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Öte yandan Fanatik’in haberine göre, Real Madrid; Kroos, Modric ve Casemiro’nun yerine Tchouameni, Kamavinga ve Valverde ile daha atletik bir profile yönelse de, bu strateji bekleneni vermedi. 

MOURİNHO’NUN ORTA SAHA ISRARI SÜRÜYOR

Bellingham’ı daha geriye çekmek bile Real Madrid’in gol sayısını düşmesine neden olurken, şimdi de Teknik Direktör Mourinho’nun takımın başında kalmasıyla orta saha sorunu sürüyor.

İspanyol devi, Bernardo Silva’yı transfer etse de, Mourinho takımın şu an etkisizliğini hissettiği her şeyi sağlayacak bir merkez oyuncusuna ihtiyaç duyması konusunda ısrar ediyor.

MOURİNHO’NUN ISRARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Real Madrid’in şu an için Portekizli teknik direktörün taleplerini görmezden gelirken, Kamavinga ayrılığına kadar başka kimseye yer olmaması takımın bu stratejisinde önemli yer tutuyor.

Kulüp içinde takımın iyi bir orta sahaya sahip olduğuna inananlar bulunsa da, orta saha oyuncularının henüz tam uyum sağlayamadığı değerlendiriliyor. Bu nedenle, bu sorunu çözme sorumluluğunun tamamen Portekizli teknik adama ait olduğu belirtiliyor.

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