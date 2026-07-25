Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Eleme Turu ilk maçında Górnik Zabrze’yi 1-0 yenerek sezonun ilk maçından galip ayrıldı. İsmail Kartal’ın öğrencileri sezonu mutlu açarken yönetim ise kadroyu güçlendirebilmek adına birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sırada sağ bek operasyonu var. Nelson Semedo’nun performansından bir türlü memnun olunamaması üzerine ayrılık kararının alındığı Kanarya’da yerine Avrupa deneyimi yüksek ve bu tür organizasyonlarda takıma katkı sağlayacak bir isim aranmaya başlandı. Aranan isim de İspanya’da bulundu. Dani Carvajal için görüşmeler başlayacak.

NELSON SEMEDO GÖZE GİREMEDİ

Dönemin başkanı Ali Koç’un transfer ettiği Nelson Semedo, geçen sezon Wolverhampton ile kontratı bittikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’daki süresinin şimdilik son senesine giren 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, geride kalan sezonda 40 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 de asist yaptı. 3.023 dakika sahada kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin formasını 4 karşılaşmada terletti. Ancak yolların ayrılmasına karar verildi.

Haber Devam Ediyor

SAKATLIKLARI DA ETKİLİ OLDU

Geçen sezon katıldığı Fenerbahçe’de istikrarsız performansının yanı sıra zaman zaman sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkamayan Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı da dahil olmak üzere toplamda 18 maçta forma giyemedi. Bu durumdan da endişelenen yönetim, yolları ayırarak kariyerli bir futbolcuyla sözleşme imzalamak istiyor. Górnik Zabrze karşısındaki oyunu beğenilse de Semedo’nun Kadıköy macerası sona erecek.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Nelson Semedo, futbolculuk hayatında 2 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Portekiz ligi, 2 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 2 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.

NELSON SEMEDO HAKKINDA

Bilgi Detay İsim Nélson Semedo Tam adı Nélson Cabral Semedo Doğum tarihi 16 Kasım 1993 Yaşı 32 Doğum yeri Lizbon, Portekiz Boyu 1,79 m Uyruğu Portekiz, Yeşil Burun Adaları Mevkisi Sağ bek Kullandığı ayak Sağ ayak Güncel kulübü Fenerbahçe Sözleşme başlangıcı 30 Temmuz 2025 Sözleşme bitişi 30 Haziran 2027

TRANSFERİN GÖZDESİ DANI CARVAJAL

Bir taraftan Nelson Semedo ile yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek adına hamleler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Real Madrid’den ayrılan Dani Carvajal önerisi gündeme geldi ve değerlendirmeye alındı. İspanyol sağ bek için kısa süre içerisinde resmi boyutta girişim yapılması bekleniyor.

TALEPLERİ DİNLENECEK

Fenerbahçe yönetimi, Nathan Aké ve Mason Greenwood transferleriyle ses getirmenin getirdiği özgüvenle birlikte Dani Carvajal’e de imza attırmak adına mesai harcayacak. 34 yaşındaki futbolcunun istekleri dinlenecek. Menajeriyle birkaç gün içinde bir araya gelinmesi ve orta yol bulma konusunda adımların atılacağı öğrenildi. Netlik kazanacak transfer sürecindeki yol haritası bu sezonun sağ bekinin kim olacağını da ortaya çıkaracak. Eğer olumsuz yanıt alınırsa Semedo’nun kalması da yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

RAPORLARI İNCELENECEK

Her ne kadar tecrübesi yüksek bir isim olsa da yaşadığı sakatlıklara da gündemden düşmeyen Dani Carvajal için teknik direktör İsmail Kartal’dan onay çıktı. Ancak İspanyol sağ bekin imza atmasından önce sağlık raporları incelenecek. Hatta birkaç hastaneden raporların karşılaştırılması da muhtemel. Transfermarkt verilerine göre Carvajal, özellikle son iki sezonda 80 karşılaşmada görev yapamadı. Kariyerinde ise 36 sakatlık sonrası 1209 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. 241 karşılaşmaya çıkamadı.

DANIEL CARVALJO KİMDİR?

Tam adı Daniel Carvajal Ramos’tur. 11 Ocak 1992 tarihinde Leganes’te doğdu. 34 yaşındadır. 1,73 metre boyundaki sağ bek futbol hayatına ACDR Lemans alt yapısında başladıktan sonra Real Madrid tarafından keşfedildi. Buradan Real Madrid Castilla’ya kadar yükselip 2012’de 5 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Ancak İspanyol devi 6 ay sonra sağ bek krizi yaşanması nedeniyle 6.5 milyon euro ödeyerek Carvajal’i geri kaldı. 2013’ten 2026 yılına kadar Eflatun-Beyazlıların formasını terletti.

KAZANDIĞI KUPALAR

Dani Carvajal Real Madrid ile 4 La Liga, 2 İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Kıtalararası Kupa kazandı. İspanya ile 1 U19 Avrupa Şampiyonası, 1 U21 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Ululsar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

DANI CARVAJAL HAKKINDA