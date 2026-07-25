Almanlar transferi duyurdu! Galatasaray Raul Asencio için Jose Mourinho’yu bekliyor

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , defans ikilisini güçlendirmek amacıyla Okan Buruk yönetiminde Raul Asencio ile ilgileniyor ve transfer şartlarını araştırıyor.

, defans ikilisini güçlendirmek amacıyla yönetiminde ile ilgileniyor ve transfer şartlarını araştırıyor. Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki stoper, kulübünden ayrılma ihtimali açısından değerlendiriliyor ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından düşünülmediği için transferine sıcak bakılıyor.

forması giyen 23 yaşındaki stoper, kulübünden ayrılma ihtimali açısından değerlendiriliyor ve teknik direktör tarafından düşünülmediği için transferine sıcak bakılıyor. Transfer sürecinin ilerlemesi, mali şartların uygunluğu ve futbolcunun 10+4 kuralına uyması gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşecek.

Galatasaray’da defans ikilisini güçlendirmek için harekete geçildi. Teknik direktör Okan Buruk’un doğrultusunda hareket eden yönetimin listesine eklediği son isim Raul Asencio oldu. Cimbom, 23 yaşındaki stoper için şartların uygun hale gelmesini bekliyor.

GÜNDEMİN YENİ YILDIZI RAUL ASENCIO

Süper Lig’de üst üste 4, toplamda ise 26 kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Gözünü beşinci kez zirvede yer almaya diken yönetim ve teknik heyet, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, kenar yönetiminden gelen rapora yönelik olarak rotasını belirlerken savunmaya önemli bir takviye yapılması kararı alındı. Bu kapsamda stoper mevkisine genç ve potansiyelli bir isim kazandırılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından Real Madrid forması giyen Raul Asencio listenin en üst sıralarından Galatasaray’ın gündemine geldi.

Haber Devam Ediyor

ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Galatasaray, Real Madrid’in genç stoperi Raul Asencio için ilk adımı attı ve transfer şartlarını araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılma ihtimaline yönelik olarak tüm olasılıkları yakından takip ediyor. Eğer mali şartlar konusunda problem yaşanmazsa girişimler resmi boyuta taşınacak. Futbolcunun 10+4 kuralına uymasının yanı sıra yüksek potansiyele sahip olması transfer sürecinin başlamasını sağladı.

REAL MADRID AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol devi ise Galatasaray’ın gündemine aldığı futbolcusu için ayrılığa oldukça sıcak. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sezonda kendisini düşünmemesinden dolayı da kolaylık sağlanacak. Cimbom’dan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verileceği öğrenildi. Bu durum, yönetimin elini daha da rahatlattı ve hareket alanını genişletti.

Yönetim, Mourinho’nun kararına göre Asencio harekatını resmen başlatacak.

MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray, Raul Asencio ile ilgili olarak başlattığı operasyonda mali şartlara göre hareket edecek. Hem futbolcuya verilecek yıllık maaş hem de kulübüne ödenecek olan bonservis için yapılacak pazarlıklardan eğer olumlu sonuç alınırsa kısa süre içinde imzalar atılacak ve 10+4 kuralı kapsamında çok önemli bir takviye yapılacak.

RAUL ASENCIO KİMDİR?

Tam adı Raúl Asencio del Rosario’dur. 13 Şubat 2003 tarihinde Las Palmas’ta doğdu. Futbol kariyerine Veteranos del Pilar alt yapısında başladı. Arından Las Palmas alt yapısına geçiş yaptı. Real Madrid kendisini keşfetti ve alt yapı kadrosuna dahil etti. İspanyol devinde A takıma kadar yükseldi ve 2024’ten itibaren en üst kadroda yer alıyor. Bugüne kadar çıktığı 134 karşılaşmada 2 gol atıp 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Kariyerinde 1 kez FIFA Kıtalararası Kupası sevinci yaşadı.

RAUL ASENCIO HAKKINDA