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Almanlar transferi duyurdu! Galatasaray Raul Asencio için Jose Mourinho’yu bekliyor

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom son olarak Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu gündemine ekledi. Alman basınında yer alan iddiaya göre Aslan, Jose Mourinho'nun ayrılmasını istemesi halinde yıldız futbolcu için teklifini İspanyol devine iletecek.

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Eklenme 25.07.2026 - 01:38
Güncellenme 25.07.2026 - 01:39

Galatasaray’da defans ikilisini güçlendirmek için harekete geçildi. Teknik direktör Okan Buruk’un doğrultusunda hareket eden yönetimin listesine eklediği son isim Raul Asencio oldu. Cimbom, 23 yaşındaki stoper için şartların uygun hale gelmesini bekliyor.

GÜNDEMİN YENİ YILDIZI RAUL ASENCIO

Süper Lig’de üst üste 4, toplamda ise 26 kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Gözünü beşinci kez zirvede yer almaya diken yönetim ve teknik heyet, transfer çalışmalarına hız verdi.  Başkan Dursun Özbek ve ekibi, kenar yönetiminden gelen rapora yönelik olarak rotasını belirlerken savunmaya önemli bir takviye yapılması kararı alındı. Bu kapsamda stoper mevkisine genç ve potansiyelli bir isim kazandırılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından Real Madrid forması giyen Raul Asencio listenin en üst sıralarından Galatasaray’ın gündemine geldi.

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ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Galatasaray, Real Madrid’in genç stoperi Raul Asencio için ilk adımı attı ve transfer şartlarını araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılma ihtimaline  yönelik olarak tüm olasılıkları yakından takip ediyor. Eğer mali şartlar konusunda problem yaşanmazsa girişimler resmi boyuta taşınacak. Futbolcunun 10+4 kuralına uymasının yanı sıra yüksek potansiyele sahip olması transfer sürecinin başlamasını sağladı.

REAL MADRID AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol devi ise Galatasaray’ın gündemine aldığı futbolcusu için ayrılığa oldukça sıcak. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sezonda kendisini düşünmemesinden dolayı da kolaylık sağlanacak. Cimbom’dan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verileceği öğrenildi. Bu durum, yönetimin elini daha da rahatlattı ve hareket alanını genişletti.

Yönetim, Mourinho’nun kararına göre Asencio harekatını resmen başlatacak.

MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray, Raul Asencio ile ilgili olarak başlattığı operasyonda mali şartlara göre hareket edecek. Hem futbolcuya verilecek yıllık maaş hem de kulübüne ödenecek olan bonservis için yapılacak pazarlıklardan eğer olumlu sonuç alınırsa kısa süre içinde imzalar atılacak ve 10+4 kuralı kapsamında çok önemli  bir takviye yapılacak.

RAUL ASENCIO KİMDİR?

Tam adı Raúl Asencio del Rosario’dur. 13 Şubat 2003 tarihinde Las Palmas’ta doğdu. Futbol kariyerine Veteranos del Pilar alt yapısında başladı. Arından Las Palmas alt yapısına geçiş yaptı. Real Madrid kendisini keşfetti ve alt yapı kadrosuna dahil etti. İspanyol devinde A takıma kadar yükseldi ve 2024’ten itibaren en üst kadroda yer alıyor. Bugüne kadar çıktığı 134 karşılaşmada 2 gol atıp 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Kariyerinde 1 kez FIFA Kıtalararası Kupası sevinci yaşadı.

RAUL ASENCIO HAKKINDA

Bilgi Detay
İsim Raúl Asencio
Tam adı Raúl Asencio del Rosario
Doğum tarihi 13 Şubat 2003
Yaşı 23
Doğum yeri Las Palmas/Gran Canaria, İspanya
Boyu 1,84 m
Uyruğu İspanya
Mevkisi Stoper
Kullandığı ayak Sağ ayak
Güncel kulübü Real Madrid
Sözleşme başlangıcı 1 Temmuz 2024
Sözleşme bitişi 30 Haziran 2031
Son sözleşme uzatma tarihi 14 Haziran 2025

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