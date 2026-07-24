Galatasaray Monza maçı canlı ve şifresiz izlenir mi, nereden izlenir?

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’ya giden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın canlı yayın kanalını öğrenen sarı-kırmızılı taraftarlar, kanalın şifreli olması sebebiyle mücadeleyi canlı ve şifresiz nasıl izleyebileceklerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

Galatasaray Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık mücadelesi, 24 Temmuz 2026 Cuma (Bugün) TSİ 21.00’de Avusturya’nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynanacak. Mücadele canlı olarak S Sport Plus’ta yayınlanacak.

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Galatasaray’ın Monza karşısındaki ilk 11’i şöyle:

Günay, Jelert, Nelsson, Arda Ünyay, Kazımcan, Ugochukwu, Nhaga, Sara, Can Armando, Sallai, Ada Yüzgeç.

Galatasaray Monza maçı nereden izlenir şifresiz?

Galatasaray’ın Monza ile oynayacağı mücadeleyi şifresiz yayınlayan kanalların olup olmadığı, futbolseverlerin gündeminin üst basamaklarında yer alıyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayan bir kanal bulunmuyor. Maçı canlı izlemek için S Sport’a üye olmanız gerekiyor.

İnternet sitelerinde yer alan bazı yayın platformları Galatasaray Monza maçını canlı ve şifresiz verse de bu tür siteler yaşa dışı siteler olduğundan resmi yayın organları vasıtasıyla mücadeleyi izlemenizi öneriyoruz.

Öte yandan San Marino ve İsviçre’de SportItalia kanalı ile yine İsviçre’de Sunrise TV, mücadeleyi canlı olarak ekranlarına taşıyacak diğer kanallar olarak açıklandı.

Galatasaray’ın Avusturya kamp programı

Sezonun ilk maçında Ümraniyespor’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1 ile geçen Galatasaray, hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampında ilk olarak bugün Monza ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın sonraki rakibi, 27 Temmuz günü bir başka İtalyan temsilcisi Venezia olacak.