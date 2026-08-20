Fenerbahçe’nin Arda Güler’in transferinden yüzde 20’lik pay açıklaması: İddiaları reddetti

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , eski futbolcusu Arda Güler 'in transferinden elde edilecek pay ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı ve bu payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu belirtti.

, eski futbolcusu 'in transferinden elde edilecek pay ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı ve bu payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu belirtti. Kulüp, Güler'in olası transferinden elde edilecek yüzde 20'lik payda herhangi bir üst limit olmadığını ve bu konuda daha önceki yönetimle yapılan anlaşmanın geçerli olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, gerçeğe aykırı bilgilerin yayılması durumunda ilgili kişi ve kuruluşlara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurarak, spekülasyonların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Arda Güler’in sonraki transferinden pay maddesine yönelik bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli takım, Güler’in olası transferinden elde edeceği yüzde 20 oranındaki payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğuna yönelik iddiaları reddetti. Fenerbahçe’den konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyu bilgilendirme

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Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış algıya yol açtığını görüyoruz. Arda Güler’in olası transferinden takımımızın elde edeceği yüzde 20 oranındaki payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğuna ilişkin ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

ÜST LİMİT DETAYI

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulunca gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda muhtemel bir transfer halinde yüzde 20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Ayrıca halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol AŞ’nin mali hakları ve ekonomik menfaatleri hususunda spekülasyonla değil belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

DEFENFORMASYON DURUMUNDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonun tekrarlanması durumunda takımımızın ve şirketimizin haklarını muhafaza etmek için ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”