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Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasının tarihi ve saati açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşmasında Kauno Zalgiris'i evinde konuk edecek. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati netleşti.

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Eklenme 20.08.2026 - 10:43
Güncellenme 20.08.2026 - 10:57

Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşması kapsamında bu akşam Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması, 20 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 20.00’da başlayacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Almanya’dan Tobias Stieler yönetecek. Stieler’in yardımcılıklarını yine Almanya Futbol Federasyonu’ndan Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Robin Braun ise karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olarak görev alacak.

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BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Bu akşam 20.00’da oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11’leri belli oldu:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordova, Lekiatas, Konatar, Karashima, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Oliveira

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇININ RÖVANŞI NE ZAMAN? 

Karşılaşmanın rövanşı ise 27 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris’in evinde oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak. 

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 262 karşılaşmaya çıkarken, bu müsabakaların 101’ini kazandı, 50’sinde berabere kaldı ve 111 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip kalelere 353 defa gol atarken, kendi kalesinde ise toplam 395 gol gördü.

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