Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2025 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusunu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklamış ve 2026'nın ilk yarısında nüfusun 228 bin 434 kişi arttığını bildirmiştir.

, 2025 yılı sonunda Türkiye'nin nüfusunu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklamış ve 2026'nın ilk yarısında nüfusun 228 bin 434 kişi arttığını bildirmiştir. 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 320 bin 600 kişiye ulaşmıştır.

Erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi (%50,01), kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi (%49,99) olarak kaydedilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin yeni nüfusunu açıkladı. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu 2026’nın ilk yarısında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında ise 123 bin 904 kişi arttı.

ÜLKE NÜFUSU 86 MİLYONU AŞTI

Buna göre, ülke nüfusu 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 86 milyon 320 bin 600 kişiye ulaştı.

ERKEK VE KADIN NÜFUSU NE KADAR OLDU?

Erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişiyle oransal olarak yüzde 50,01 olurken, kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişiyle yüzde 49,99 olarak kayıtlara geçti.