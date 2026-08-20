Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen ilk 10’da

Dünyada bu yılın en iyi 20 forveti belli oldu.
OSİMHEN 9. SIRADA
ESPN’nin derlediği bilgilere göre, listede Avrupa dışında 3 futbolcu yer alırken, Galatasaray’ın Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen ise 9. sırada yer aldı.
DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ HARRY KANE OLDU
Bu kapsamda dünyanın en iyi forveti Bayern Münih’in golcü futbolcusu Harry Kane olarak gösterildi.
CRİSTİANO RONALDO KAÇINCI SIRADA?
Öte yandan, listede dikkat çeken isimlerden bir tanesi de dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 14. sırada yer aldı.
“İNANILMAZ DERECEDE YETENEKLİ BİR GOLCÜ”
Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
“Dünyada neredeyse hiç kimse Osimhen kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel yetenek ve çevre farkındalığını buluşturan, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmayı sürdürüyor.”
DÜNYANIN EN İYİ 20 FORVETİ
Buna göre dünyanın en iyi 20 forveti şu şekilde oluştu:
20. Alexander Sörloth- Atletico Madrid
19. Viktor Gyökeres – Arsenal
18. Mikel Oyarzabal – Real Sociedad
17. Donyell Malen – Roma
16. Marcus Thuram – Inter
15. Antoine Griezmann – Orlando City
14. Cristiano Ronaldo – Al Nassr
13. Robert Lewandowski – Chicago Fire
12. Ollie Watkins – Aston Villa
11. Igor Thiago – Brentford
10. Hugo Ekitike – Liverpool
9. Victor Osimhen – Galatasaray
8. Joao Pedro – Chelsea
7. Kai Havertz – Arsenal
6. Lautaro Martinez – Inter
5. Julian Alvarez – Atletico Madrid
4. Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
3. Erling Haaland – Manchester City
2. Kylian Mbappe – Real Madrid
1. Harry Kane – Bayern Münih