Dünyanın en iyi 20 forveti açıklandı: Victor Osimhen ilk 10’da

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Dünyada bu yılın en iyi 20 forveti belli oldu.

OSİMHEN 9. SIRADA

ESPN’nin derlediği bilgilere göre, listede Avrupa dışında 3 futbolcu yer alırken, Galatasaray’ın Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen ise 9. sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ HARRY KANE OLDU

Bu kapsamda dünyanın en iyi forveti Bayern Münih’in golcü futbolcusu Harry Kane olarak gösterildi.

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CRİSTİANO RONALDO KAÇINCI SIRADA?

Öte yandan, listede dikkat çeken isimlerden bir tanesi de dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 14. sırada yer aldı.

“İNANILMAZ DERECEDE YETENEKLİ BİR GOLCÜ”

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada neredeyse hiç kimse Osimhen kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel yetenek ve çevre farkındalığını buluşturan, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmayı sürdürüyor.”

DÜNYANIN EN İYİ 20 FORVETİ

Buna göre dünyanın en iyi 20 forveti şu şekilde oluştu:

20. Alexander Sörloth- Atletico Madrid

19. Viktor Gyökeres – Arsenal

18. Mikel Oyarzabal – Real Sociedad

17. Donyell Malen – Roma

16. Marcus Thuram – Inter

15. Antoine Griezmann – Orlando City

14. Cristiano Ronaldo – Al Nassr

13. Robert Lewandowski – Chicago Fire

12. Ollie Watkins – Aston Villa

11. Igor Thiago – Brentford

10. Hugo Ekitike – Liverpool

9. Victor Osimhen – Galatasaray

8. Joao Pedro – Chelsea

7. Kai Havertz – Arsenal

6. Lautaro Martinez – Inter

5. Julian Alvarez – Atletico Madrid

4. Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain

3. Erling Haaland – Manchester City

2. Kylian Mbappe – Real Madrid

1. Harry Kane – Bayern Münih