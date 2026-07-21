FIFA, Dünya Kupası finalindeki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i uzatmalarda Ferran Torres’in golüyle 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Mücadelenin tamamlanmasının ardından saha içinde yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olmuştu. FIFA, olaylarla ilgili harekete geçti.

FIFA’dan Dünya Kupası finaline soruşturma

FIFA Disiplin Komitesi, hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten sonra mücadelenin sonunda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Raporlarda yer alan olaylar ve adı geçen isimler şöyle:

Leandro Paredes (Arjantin): Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, raporlarda yaşanan kavgaların fitilini ateşleyen isimlerden birisi olarak gösterildi. Orta yuvarlakta Eric Garcia’nın boğazını sıkan Paredes’in ardından Gavi’yi de yere ittiği tespit etti.

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Nahuel Molina ve Thiago Almada (Arjantin): Molina’nın şampiyonluk sevinci yaşayan Rodri’ye yaptığı fiziksel müdahale ve Almada’nın rakip takım oyuncularına yönelik agresif hareketleri de dosyada yer alıyor.

Roberto Ayala (Arjantin Yardımcı Antrenörü): Arjantin’de sadece futbolcular değil, teknik heyetten bazı isimler de dosyada yer alıyor. Bunlardan birisi de İspanyol oyuncu Dani Olmo’ya fiziksel müdahalede bulunan Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala.

Tören sırasında saygısızlık gösterme: Bazı Arjantinli futbolcuların, İspanya’nın kupa seremonisine sırtlarını dönerek sportmenlik dışı davranışlar sergilemesi de dosyada yer alan maddelerden birisi.

‘’Las Malvinas son Argentinas’’ soruşturması devam ediyor

Arjantin hakkındaki soruşturma sadece final ile sınırlı değil. Yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden Güney Amerika temsilcisinde, futbolcuların ‘’Las Malvinas son Argentinas’’ yani ‘’Las Malvinas Arjantinlilerindir’’ ifadelerinin yer aldığı siyasi bir pankart sebebiyle başka bir soruşturma açılmıştı.

İki soruşturmanın birleştirilmesiyle beraber Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) ağır mali cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.