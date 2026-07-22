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Dikkat çeken araştırma: Orta yaşta fazla televizyon izlemek beyni küçültebilir

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, orta yaş döneminde çok fazla televizyon izlemek, ilerleyen yıllarda beyinde hacim kaybına ve beyaz maddede daha fazla hasara sebep olabilir.

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Eklenme 22.07.2026 - 15:22
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Orta yaşta televizyon başında geçirilen sürenin beyin sağlığına yönelik etkisiyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. ABD’deki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin (USC) yürüttüğü araştırmaya göre, uzun yıllar boyunca sık televizyon izleyen bireylerin hafızayla bağlantılı beyin bölgelerinde, küçülme ve sinir hücreleri arasındaki iletişim sağlayan beyaz maddede daha fazla bozulma görüldü. Araştırmacılar, bu durumun sadece hareketsiz yaşam tarzıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Fazla televizyon izlemek beyni küçültüyor

Söz konusu araştırmada yaşı 53 olan 1700 civarındaki yetişkini kapsayan araştırmada, kişilerin boş zamanlarında ne kadar televizyon izlediği bilgisi alındı. Yaklaşık 20 yıl sonra ise beyin manyetik rezonans (MR) görüntüleri analiz edilerek elde edilen veriler karşılaştırıldı.

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Ortaya çıkan rapor doğrultusunda, televizyon izleme süresi yüksek olan kişilerde hafızayla ilişkili alanlarda hacim kaybı, frontal ve oksipital loblarda küçülme ile beyaz maddede daha fazla hasar tespit edildi.

‘’Oturmak değil, otururken ne yapıldığı önemli’’

Araştırmanın yazarlarından Güney Kaliforniya Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Antropoloji Profesörü David Raichlen, bulguların yalnızca uzun süre oturmanın değil, otururken yapılan faaliyetin de önem taşıdığını gösterdiğini belirterek, “Yıllardır insanların ne kadar oturduğuna odaklandık. Bulgularımız, otururken ne yaptıklarına da dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Zihinsel faaliyetler aynı sonucu vermedi

Araştırmada, mesleği gereği uzun süre masa başında çalışan bireyler de incelenirken söz konusu beyin değişikliklerinin bu grupta görülmediği aktarıldı. Bilim insanları, dikkat, analiz ve problem çözme gerektiren zihinsel faaliyetlerin pasif televizyon izleme eylemine kıyasla beyin üzerinde oluşturduğu etkilerin farklı olabileceği aktarıldı.

Araştırmacılar, televizyon izleme süresinin katılımcıların beyanlarına dayanması ve çalışmanın başlangıcında beyin MR görüntülerinin bulunmamasının, araştırmayı kısıtlayan önemli arasında olduğuna dikkat çekiyor.

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