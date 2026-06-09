Roma, Barış Alper Yılmaz’ı İstiyor

Galatasaray’da sergilediği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa kulüplerinin takibinde olduğu yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde, Serie A temsilcisi Roma’nın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Ortaya atılan iddialara göre Roma, 26 yaşındaki oyuncu için önemli bir bütçe ayırmayı değerlendiriyor. İtalyan kulübünün, Galatasaray’ın oyuncu için belirlediği yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki beklentiyi dikkate aldığı ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtiliyor. Kulübün, bu seviyenin altında kalan teklifleri değerlendirmeye almayabileceği ve oyuncunun piyasa değerini korumaya yönelik bir strateji izlediği aktarıldı.

Taraflar arasında resmi bir teklif olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmazken, sürecin ilerleyen dönemde şekillenebileceği değerlendiriliyor.