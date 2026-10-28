2027 asgari ücret birçok ödeme kalemini değiştirecek! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası…

2027’de asgari ücrete gelecek zam, işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar pek çok ödeme kalemini etkileyecek. Asgari ücrete yüzde 28,4 ile yüzde 33,7 arasında zam yapılması beklenirken, bu oranlara göre yeni ödeme tutarları da hesaplandı.

İŞSİZLİK MAAŞI 35 BIN TL’Yİ AŞABİLİR

Buna göre, yüzde 28,4 zam senaryosunda işsizlik maaşının 16 bin 235 lira ile 33 bin 670 lira arasında olması beklenirken, yüzde 33,7 zam durumunda ise 17 bin 530 lira ile 35 bin 60 lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI 43 BİN TL’Yİ GEÇECEK Mİ?

Bir yıllık kıdem tazminatının 42 bin 88 lira ile 43 bin 825 lira seviyesine çıkması beklenirken, ihbar tazminatının da çalışma süresine bağlı olarak ilk senaryoda 16 bin 672 lira ile 66 bin 690 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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STAJYER ÜCRETLERİNE DE ZAM GELECEK

Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması senaryosunda stajyer ücretlerinin 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira, yüzde 33,7 zam durumunda ise 5 bin 630 lira ile 11 bin 260 lira seviyesinde olması bekleniyor.

İŞ ARAMA YARDIMINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

İş arama yardımının 3 bin 604 lira ile 3 bin 753 lira, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 36 lira ile 14 bin 720 lira seviyesinde olması bekleniyor.

2027 DOĞUM PARASI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zamla birlikte doğum rapor parasının da artması bekleniyor. 168 günlük doğum rapor parasının ilk senaryoda 158 bin 932 liraya, ikinci senaryoda ise 164 bin 868 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE ZAM

Yarı zamanlı çalışma ödeneğinin de aylık 21 bin 44 lira ile 21 bin 912 lira seviyesinde olması bekleniyor. Son olarak, işverenin ödeyeceği yarım ücretin 18 bin 24 lira ile 18 bin 768 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

İlgili tutarların, asgari ücrete yapılabilecek muhtemel zam oranlarına göre hesaplandığı ve kesin ödeme miktarlarının yeni asgari ücretin belirlenmesiyle netleşeceği vurgulanıyor.