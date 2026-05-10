HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3434 +%0.01
TRY EUR
EURO
53,3764 -%-0.18
STERLİN
61,6497 -%-0.31
BİTCOİN
₺3.702.578 +%1.37
ETHEREUM
₺106.930,00 +%1.52
ALTIN
6.830,42₺ -%-0.64
Anasayfa/Spor/Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Kimlerle Eşleşecek?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Kimlerle Eşleşecek?

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

Oluşturan
Eklenme 10.05.2026 - 16:20
Haberi PAYLAŞ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına kısa süre kala şampiyonluğunu ilan ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından üst üste dördüncü kez ligi zirvede tamamladı.

Türkiye şampiyonu olarak Devler Ligi bileti alan Galatasaray’ın, yeni formatla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki muhtemel rakipleri de şekillenmeye başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kurası Ağustos Ayında Çekilecek

UEFA tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig etabındaki ilk maçlar ise 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Yeni sistem kapsamında takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşecek ve lig formatında mücadele edecek.

Galatasaray’ın Olası Rakipleri Açıklandı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin yer aldığı listede Galatasaray’ın karşılaşabileceği birçok güçlü ekip bulunuyor. Şu ana kadar netleşen muhtemel rakipler şu şekilde:

Ülke Takım
İngiltere Manchester City
İngiltere Arsenal
İngiltere Manchester United
İspanya Real Madrid
İspanya Atletico Madrid
İspanya Barcelona
İspanya Villarreal
Almanya Bayern Münih
Almanya Borussia Dortmund
Almanya RB Leipzig
İtalya Inter
Fransa Paris Saint-Germain
Fransa Lens
Hollanda PSV Eindhoven
Portekiz Porto
Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

La Liga’da Şampiyon Barcelona! Camp Nou’da Real Madrid Zaferi!

3 saat önce
Spor

Gençlerbirliği – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı Ne Zaman?

16 saat önce
Spor

Ederson, Fenerbahçe’den Ayrılmak İstiyor!

1 gün önce
Spor

15 Yaşındaki Kıza Mesaj Atan Futbolcu Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!

1 gün önce
Spor

Galatasaray’ın Eski Yıldızı Mertens Geri Dönüyor!

2 gün önce
Spor

Ederson Ayrılırsa Fenerbahçe’nin Adayı Jan Oblak

2 gün önce