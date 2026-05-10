Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Kimlerle Eşleşecek?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına kısa süre kala şampiyonluğunu ilan ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından üst üste dördüncü kez ligi zirvede tamamladı.

Türkiye şampiyonu olarak Devler Ligi bileti alan Galatasaray’ın, yeni formatla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki muhtemel rakipleri de şekillenmeye başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kurası Ağustos Ayında Çekilecek

UEFA tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig etabındaki ilk maçlar ise 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Yeni sistem kapsamında takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşecek ve lig formatında mücadele edecek.

Galatasaray’ın Olası Rakipleri Açıklandı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin yer aldığı listede Galatasaray’ın karşılaşabileceği birçok güçlü ekip bulunuyor. Şu ana kadar netleşen muhtemel rakipler şu şekilde: