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Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Venezia ile karşılaşıyor. Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar.

Galatasaray
Oluşturan
Eklenme 27.07.2026 - 20:11

2026-2027 sezonu için çalışmalarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, kamp dönemindeki hazırlık karşılaşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi moral depolamak ve takımın genel durumunu test etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin sıradaki rakibi, İtalya Serie A ekiplerinden Venezia olacak. Milyonlarca taraftarın merak ettiği ise Galatasaray Venezia maçının yayınlanacağı kanal.

GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray’ın İtalyan rakibiyle kozlarını paylaşacağı bu özel hazırlık müsabakası S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. S Sport aracılığı ile yayınlanacak maç online platformlardan da izlenebilecek. Ücretli olduğu için Galatasaray hazırlık maçı ücretsiz ya da şifresiz bir kanal üzerinden takip edilemeyecek. Maç 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Avusturya’nın Linz kentinde yer alan Hofmann Personal Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maçı Türkiye saati ile başlama saati ise 21.00.

Son hazırlık maçında sahada istenen görüntüyü veremeyen Galatasaray, sezona az bir süre kala iddiasını maçta göstermek istiyor

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