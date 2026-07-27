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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi çalışma takvimini yayımladı. Takvimin yayımlanmasıyla beraber okulların ne zaman açılacağı sorusu belli oldu.

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Eklenme 27.07.2026 - 16:57

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merak ettiği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Bakanlığın takvimine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları eylül ayının ilk günlerinde başlayacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri, tüm öğrencilerin okula başlama tarihinden bir hafta önce uyum eğitimi görecek.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB’in yayımladığı takvime göre öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında 1 Eylül 2027 tarihinde mesai yapacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin katılacağı uyum haftasının ardından tüm öğrenciler ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Milyonlarca öğrencinin yaz tatili, yaklaşık 3 ayın ardından sona erecek.

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların tüm kademelerde açılmasına yaklaşık 49 gün kaldı. Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ise 42 gün sonra eğitimlerine başlayacak.

Ara tatiller ne zaman başlayacak?

Okullarda birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci dönemdeki ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ara tatili, 25 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yaklaşık 9 ay sürecek olan yeni eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027 Cuma gününde karnelerin dağıtılmasıyla beraber sona erecek. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili de o gün başlayacak.

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