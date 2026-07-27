Dünya Kupası’nın en güzel golünü Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral attı

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FIFA’nın resmi internet sitesinde gerçekleştirilen ‘’2026 Dünya Kupası’nın en güzel golü’’ ödülünün sahibi belli oldu. Yapılan oylamada Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı yeni transferi Sidny Lopes Cabral’in C Grubu’nda Arjantin filelerine gönderdiği gol, en fazla oyu alarak birinci seçildi.

Trabzonsporlu Cabral Dünya Kupası’nın en güzel golünü attı

Oylama sonucunda Lionel Messi’nin Ürdün’e attığı gol ile Ferran Torres’in finalde attığı golü geride bırakan Sidny Lopes Cabral, turnuvanın en özel bireysel ödüllerinden birinin sahibi olmayı başardı. İşte tarihe geçen o gol:

Ödüle layık gol, C Grubu’nda 3-2 Arjantin galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin 64. dakikasında geldi. Yeşil Burun Adaları’nın sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Cabral, rakip savunmadan topu kurtararak ceza sahası dışının sol çaprazından uzak tarafa yaptığı harika vuruşla kaleci Emiliano Martinez’i mağlup ederek takımına 2-2’lik beraberliği getirmişti.

35 metreden harika bir gol atan Cabral, o dönemde sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Talipleri artıyor

Dünya Kupası’nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları’nın öne çıkan isimlerinden olan 23 yaşındaki sol bek için Avrupa’nın önde gelen bazı takımlarının Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor. Bordo-mavili ekibin bonservis olarak minimum 20 milyon euro’luk bir beklentisinin olabileceği ifade ediliyor.