Final Bileti Sahibini Buluyor: Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji Maçı Bugün!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji arasındaki rekabet son maça taşındı. Seride eşitliğin bulunması nedeniyle iki ekip, finale yükselen tarafı belirleyecek beşinci karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı final serisini 3-2 üstünlükle tamamlayarak adını finale yazdıracak.

Rakip Fenerbahçe Beko olacak

Yarı final eşleşmesinden çıkacak ekip, final serisinde Fenerbahçe Beko ile mücadele etme hakkı elde edecek. Basketbol Süper Ligi final serisinin ise 13 Haziran Cumartesi günü başlaması planlanıyor.

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Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelede parkeye çıkacak. Karşılaşmanın sonucu, ligin ikinci finalistini belirleyecek.