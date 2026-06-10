HaberX
Anasayfa/Spor/Final Bileti Sahibini Buluyor: Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji Maçı Bugün!

Final Bileti Sahibini Buluyor: Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji Maçı Bugün!

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında karşı karşıya geliyor.

Eklenme 10.06.2026 - 14:19
Haberi PAYLAŞ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji arasındaki rekabet son maça taşındı. Seride eşitliğin bulunması nedeniyle iki ekip, finale yükselen tarafı belirleyecek beşinci karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı final serisini 3-2 üstünlükle tamamlayarak adını finale yazdıracak.

Rakip Fenerbahçe Beko olacak

Yarı final eşleşmesinden çıkacak ekip, final serisinde Fenerbahçe Beko ile mücadele etme hakkı elde edecek. Basketbol Süper Ligi final serisinin ise 13 Haziran Cumartesi günü başlaması planlanıyor.

Haber Devam Ediyor
N’Golo Kanté Ayrılıyor mu? Paris FC’den Fenerbahçe’ye Yeni Teklif
Spor
N’Golo Kanté Ayrılıyor mu? Paris FC’den Fenerbahçe’ye Yeni Teklif
Paris FC’nin N’Golo Kanté için Fenerbahçe’ye teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim karar aşamasında. İşte detaylar ve sözleşme bilgileri.
Kayseri Kocasinan’dan yeni bir muvaffakiyet
Spor
Kayseri Kocasinan’dan yeni bir muvaffakiyet
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Kadrosu, Türkiye Masa...

Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelede parkeye çıkacak. Karşılaşmanın sonucu, ligin ikinci finalistini belirleyecek.

İlginizi Çekebilir

Spor

Ebrar Karakurt’tan Kötü Haber: 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

3 saat önce
Spor

2026 Dünya Kupası Kanada Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

18 saat önce
Spor

Dünya Kupası Maçları: 12 Haziran Dünya Kupası Maç Programı

1 gün önce
Spor

Yeşil Işık Yandı: Lucas Chevalier Beşiktaş Yolunda mı?

1 gün önce
Spor

2026 FIFA Dünya Kupası 4K Nasıl İzlenir? Küresel ve Ücretsiz Kanallar Listesi

2 gün önce
Spor

Beşiktaş’tan “Yılın Profili”ne Transfer Teklifi!

2 gün önce