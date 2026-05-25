Anasayfa/Dünya/Dünyaca Ünlü Vücut Geliştirici ve Fenomen Gabriel Gunley 22 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Dünyaca Ünlü Vücut Geliştirici ve Fenomen Gabriel Gunley 22 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Brezilyalı vücut geliştirici ve fitness fenomeni Gabriel Gunley’in yaşamını yitirdiği öğrenilirken, sporcunun sponsoru Integralmedica, acı haberi doğruladı.

Eklenme 25.05.2026 - 11:11
Dünya çapında tanınan vücut geliştirme sporcusu Gabriel Gunley’in 22 yaşında hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedeni ise merak konusu oldu. Vefat eden sporcunun sponsoru Integralmedica tarafından yapılan açıklamada, genç sporcunun enerjisi, disiplini ve samimiyetiyle çok sayıda insana ilham veren, gelecek vadeden bir isim olduğu ifade edildi.

Gunley’in ölüm haberinin doğrulandığı açıklamada ayrıca, genç sporcunun yalnızca başarılı bir atlet değil, aynı zamanda birçok kişiye motivasyon kaynağı olan bir içerik üreticisi olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç sporcu, özellikle yoğun antrenman videolarıyla tanınıyordu.

BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Gunley, kısa süre önce paylaştığı ve yaklaşık 500 kilogramlık leg press yaptığı görüntülerle dünya çapında büyük ses getirmişti. Genç sporcunun ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan olay spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sporcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformlarında birçok sporcu ve takipçisi taziye mesajları paylaştı.

