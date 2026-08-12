Çiftçiler ayçiçeği hasadından umutlu: Yüksek verim bekleniyor

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Ülkenin ayçiçeği ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili olan yağış nedeniyle çiftçiler yüksek verim bekliyor.

AYÇİÇEĞİNDE KURAKLIK STRESİ SONA ERDİ

Bu yıl yağışlı bir sezon geçirilirken, ayçiçeğinde kuraklık stresi sona erdi. Bu nedenle çiftçilerin verim ve kalite beklentisi arttı.

1 MİLYON DEKARDAN FAZLA ALANA EKİM YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, Edirne’de 1 milyon 300 bin dekara yakın bölgede ayçiçeği ekiminin gerçekleştiğini, üründe henüz verim bakımından net bir tablonun oluşmadığını ifade etti.

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YAĞIŞLARDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR YAŞANDI

Yetkililer, ekim zamanı ve bölgesel yağış farklılıkları nedeniyle ayçiçeği gelişiminin etkilendiğini ve bazı bölgelerde son zamanlarda 20-30 kilogram yağış düşmesine rağmen bazı bölgelerde ise düşen yağış miktarının oldukça az olduğunu vurguladı.

Son yağışların ayçiçeği için olumlu etkisinin olduğunu ifade eden yetkililer, yüksek sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeğinin tekrar olumsuz etkilendiğini aktardı.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ BİR YIL OLACAK

Ayrıca yetkililer çiftçilerin güzel bir sezon geçireceğine inandığını belirtirken, ürünün 2025’e göre bu dönem daha iyi olacağını ve çiftçilerin güzel bir yıl geçirmesini temenni ettiklerini belirtti.