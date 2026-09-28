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Samsung’a patent ihlali davası: İşte yasak istenen cihazlar

ABD merkezli Ioengine patent ihlali iddiasıyla Samsung'a dava açtı. Bu kapsamda bazı cihazların ABD'deki satışının durdurulması istendi.

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Eklenme 28.09.2026 - 10:50

ABD merkezli Ioengine, teknoloji devi Samsung’un bazı cihazlarında kendi patentli bağlantı teknolojilerini izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

DAVAYA KONU CİHAZLAR HANGİLERİ?

Dava doğrultusunda; Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 2 Pro ve Samsung Portable SSD T7 modelleri yer aldı.

SATIŞLARIN DURDURULMAYI VEYA TAZMİNAT TALEBİ

Ioengine, özellikle Galaxy S23 Ultra ve Samsung Portable SSD 17 modellerinin ABD’deki satışlarının durdurulmasını isterken, satış yasağı talebinin reddedilmesi durumunda ise tazminat ödenmesini talep etti.

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PATENT İHLALİ İDDİASI

Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 2 Pro için de tazminat isteyen şirketin dava dosyasında ilgili cihazlarda kullanılan bağlantı teknolojilerinin şirkete ait patentleri ihlal ettiği öne sürüldü.

İDDİALAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Fakat patent ihlali iddialarının doğruluğu henüz mahkemece kesinleşmezken, tarafların sunacağı deliller ve gerçekleştirilecek teknik incelemelerden sonra davanın seyrinin belirleneceği ifade edildi.

ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Dava doğrultusunda adı geçen cihazların bir kısmının halihazırda üretimde olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda sürecin Samsung’un gelecekteki teknoloji kullanımı ve bağlantı teknolojileri stratejisi bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.

Patent davaları teknoloji sektöründe şirketlerce önemli ekonomik ve ticari sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle, Ioengine’in Samsung’a açtığı, teknoloji devine açtığı davanın da patent haklarının kullanımı hususunda öne çıkan hukuki bir sürece dönüşeceği düşünülüyor.

SAMSUNG NASIL SAVUNMA YAPACAK?

Samsung’un patent ihlali iddialarına karşı nasıl bir savunma yapacağı ise henüz netleşmedi.

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